DualSense Edge: PlayStation Pro-Controller jetzt bei Amazon & Co. kaufen

DualSense Edge: Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn jetzt verfügbar

Seit Kurzem könnt ihr den, also den, auch bei Händlern wieundbestellen.Zuvor war er lediglich über Sonys hauseigenen PlayStation Direct Store verfügbar, nun führen ihn auch die großen Elektronikmärkte sowie der Versandhausgigant in ihrem Sortiment. Der DualSense Edge bietet eine Vielzahl starker Features und Anpassungsmöglichkeiten, kommt allerdings auch zu einem vergleichsweise stolzen Preis daher.Schon im vergangenen Monat Januar kam der DualSense Edge-Controller für die PlayStation 5 ganz offiziell auf den Markt. Seitdem mischt er die Gamepad-Konkurrenz ordentlich auf, die beispielsweise auf seiten der Xbox mit dem Elite-Controller aufwartet.Er ist Sony zufolge vor allem für wettbewerbsorientierte Spieler, die Wert auf die Leistungsfähigkeit legen, gedacht. Dabei bietet er ein hohes Maß an Personalisierungsmöglichkeiten, die sich nicht nur in der Feinabstimmung der Stick-Empfindlichkeit wiederspiegeln. Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn bekommt ihr den DualSense Edge absofort zu einem Preis von 239,99 Euro:Im Lieferumfang enthalten sind neben einem geflochtenen USB-Kabel auch noch diverse Tastenkappen sowie eine Schutztasche und mehrere Ersatztasten. Sony bewirbt das Gamepad mit seinem typischen Komfort sowie seinen immersiven Funktionen wie dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern., haben wir natürlich vorab für euch getestet.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.