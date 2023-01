Marvel Snap: Neues Update bringt endlich Kämpfe gegen Freunde ins Spiel

Marvel Snap: Fordert eure Familie, euren Boss oder euer Haustier heraus





It's coming...



Get ready for Battle Mode where you can challenge your friends and see who's really the best!



— MARVEL SNAP (@MARVELSNAP) January 30, 2023

Weitere Einblicke in die Entwicklung des Kampfmodus in Marvel Snap

Lange durften Spieler die intensiven Kartenkämpfe innur gegen zufällige Fremde austragen,waren nicht möglich. Das neue Update schafft Abhilfe.Ab heute ist in Marvel Snap nämlich derverfügbar, mit dem ihr spielend leicht Comicfans aus eurem Umkreis herausfordern könnt. Egal ob Nachbarn, Freunde oder Kollegen: Von jetzt an müsst ihr nicht mehr hoffen, in dem See von Millionen von Nutzern zufällig in die gleiche Partie gespült zu werden, sondern könnt gezielt zu einem Duell zusammenkommen.Wer die normalen Auseinandersetzungen aus Marvel Snap kennt, dürfte von den Rahmenbedingungen des neuen Modus allerdings etwas überrascht sein: Die Freundschaftspartien finden nämlich anders statt als gewöhnliche Kämpfe. Wie es auf der offiziellen Seite des Spiels heißt, müsst ihr gleich in mehreren Runden hintereinander antreten.Dabei hat jeder Spieler zehn Leben, die es auf null zu reduzieren gilt, um den Sieg davonzutragen. Statt den üblichen Würfeln setzt ihr Lebenspunkte ein, die natürlich besonders wertvoll sind, wenn ihr am Ende über euren Gegner triumphieren wollt. Die Entwickler des Spiels verraten, warum man sich für diese Änderungen entschieden hat:„Schließlich war es wirklich wichtig, einen Modus zu haben, in dem klar war, wer der Gewinner und der Verlierer war. In einem normalen Match gibt es viel Spielraum dafür, wie viele Würfel man gewinnt oder verliert, und wir wollten einen definitiven Gewinner. Im Kampfmodus gibt es keine Unentschieden! Abgesehen davon, dass du beweisen kannst, wer unter deinen Freunden am besten ist, wird dieser Modus der Community die Möglichkeit geben, MARVEL SNAP-Turniere durchzuführen!“Man habe dabei viel herumexperimentiert, vor allem mit der Höhe der Lebenspunkte: „Schon früh haben wir beobachtet, wie Spieler in den ersten beiden Runden keine Karten spielten, um die Decks ihres Gegners auszukundschaften, und somit ein paar Lebenspunkte bezahlten, um wichtige Informationen zu erhalten. Damals war die Anzahl der Leben viel höher, so dass ein paar Leben weniger nicht ins Gewicht fielen.“„Als wir dann die Gesamtzahl an Leben senkten, konnten diese ersten paar Spiele sehr wohl den Unterschied zwischen Gesamtsieg oder -niederlage ausmachen“, begründet man die Anzahl von zehn Lebenspunkten. Ob man damit die goldene Mitte gefunden hat, könnt ihr ab sofort selbst ausprobieren, in dem ihr euch Marvel Snap umsonst bei Steam, im App- oder Google Play-Store herunterladet. Ebenfalls