Dicey Dungeons: Würfelbasiertes Roguelike rollt auf die PlayStation

Dicey Dungeons: Sechs Würfel, ein Ziel





Surprise! Dicey Dungeons is back for one last roll - we're launching on Playstation 4 and 5 on Monday 6th February! 🎲 pic.twitter.com/OyvUyvT8Rp



— Terry Cavanagh 🎲 (@terrycavanagh) January 31, 2023