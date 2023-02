Another Crab's Treasure: Trailer-Tauchgang zum Unterwasser-Soulslike

Another Crab’s Treasure: Frischer Trailer zeigt schikanierende Schalentiere

Seitwärts und auf sechs Beinen krabbelt ein neuer Trailer zuaus dem Meer und stellt knackige Soulslike-Action gegen kaltblütige Krebstiere ins Rampenlicht.Das zweite Spiel vom amerikanischen Indie-Studio Aggro Crab, das zuvor mitTech-Startups im Roguelike-Format parodiert hat, sollfür denerscheinen und schärft seine Scheren für den bevorstehenden Release. Mit einem neuen Werbevideo für die chinesische Spielerschaft werdet ihr erneut in die unbarmherzige Unterwasserwelt entführt.Dort herrscht das Gesetz des Stärkeren, auch wenn die fröhliche Anfangsmusik zunächst einen anderen Eindruck vermittelt. Doch in Another Crab’s Treasure gewinnt nicht immer der Krebs mit den größten Scheren oder dem härtesten Panzer, sondern das cleverste Krustentier, das abhängig von den Angriffen und Bewegungsmustern seiner Fressfeinde agiert und reagiert.Welche Meereskreaturen Teil der Nahrungskette sind, verrät derebenfalls: Ein hammerschwingender Halunke haut dabei ebenso auf die Pauke wie eine Languste mit Lanze oder ein Samuraikrebs mit Esstäbchenschwertern. Die machen es dem kleinen Krabbler Kril allesamt ganz schön schwer, auf dem Meeresboden sein Dasein zu fristen.Dabei hat der emsige Einsiedlerkrebs nun wirklich keine unverschämten Ambitionen: Er möchte doch nur alle möglichen Gegenstände als Schutz und Behausung nutzen, um die alles verschlingende Plörre zu überstehen, die den Ozean langsam, aber sicher ins Verderben stürzt. Bei seiner Suche nach neuen Häusern zum Hineinschlüpfen ist auch sein Enterhaken von großem Nutzen.Wer auf einen tiefenentspannenden Tauchgang gehofft hat, dürfte bei Another Crab’s Treasure vermutlich baden gehen – das Soulslike soll aber nicht nur was für hartgesottene Seefahrer, sondern auch für Landratten und Genre-Neulinge sein. Bis der zweite Titel von Aggro Crab irgendwann in diesem Jahr erscheint, könnt ihr euch ja noch einmalanschauen.