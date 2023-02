A Bavarian Tale: Totgeschwiegen: Bayerischer Detektiv-Krimi ist ab sofort verfügbar

A Bavarian Tale: Totgeschwiegen – Sherlock Holmes trifft auf Weißwurst und Sauerkraut

Ein mysteriöser Mordfall in einem bayerischen Dorf vor unserer Zeit: Was nach dem narrativen Krimiklingt, trifft auch aufzu.Der Debüt-Titel des Münchener Entwicklers Active Fungus Studios ist gestern auf dem PC via Steam erschienen und hat zwar eine ähnliche Prämisse wie der narrative Krimi von letztem Jahr, will dann aber doch auf eigenen Füßen stehen. Mit der 3D-Erkundung des Dörfchens Wolpertshofen, das in demals Schauplatz und Tatort gleichermaßen dient, setzt man sich auf jeden Fall schon einmal optisch ab.In die Vergangenheit dürft ihr euch in A Bavarian Tale: Totgeschwiegen ebenfalls versetzt fühlen: Der bayerische Krimi spielt nämlich im Jahr 1866 und auch damals hat man Außenseiter auf dem Land schon mit Argusaugen im Blick behalten. Als frisch angereister Physikatsberichtersteller Valentin Schmidt habt ihr es daher doppelt schwer, als ein plötzlicher Todesfall die Gemeinde von Wolpertshofen erschüttert.Weil ihr den natürlich in Windeseile aufklären wollt, müsst ihr eure Spürnase polieren und bei den Dorfbewohnern auf den Busch klopfen. Mit dem Dialogsystem könnt ihr den misstrauischen Einheimischen Hinweise entlocken und sie auf eure Seite ziehen, während eure Fähigkeiten mit Würfeln wie bei einem Pen-and-Paper-Rollenspiel abgefragt werden.Körperlicher Einsatz ist aber auch gefragt: Ihr könnt Verdächtige unauffällig verfolgen und euch durch das Dickicht und an Hauswänden entlangschleichen oder in die Offensive gehen, falls ihr entdeckt werdet. Eure Entscheidungen sollen dabei die Hauptrolle spielen und nicht nur für unterschiedliche Herangehensweisen sorgen, sondern auch die Geschichte beeinflussen.Wie das Ganze dann in Aktion aussieht, könnt ihr euch im oben eingebetteten Trailer anschauen. Die dort zu hörende bayerische Sprachausgabe ist auch im Spiel enthalten, weshalb Untertitel ein hilfreicher Begleiter auf eurem Abenteuer sein werden. Mit rund zehn Stunden Spielzeit und elf verschiedenen Enden könnt ihr in A Bavarian Tale: Totgeschwiegen ab sofort eure Detektivkünste auf dem PC unter Beweis stellen.