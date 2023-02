Dark and Darker: Kostenlose Demo für knallhartes Fantasy-Rollenspiel zieht Steam in den Bann

Dark and Darker: Sechs Klassen, drei Spieler und jede Menge Beute

Ein weiterer Nahkämpfer, der aber dieses Mal mit schnellen Angriffen aus dem Schatten angreift. Cleric: Der Priester der Klassenwahl, der andere heilen und beschützen kann, aber selbst nicht allzu viel Schaden verursacht.

Ein Fehler kann viel kosten

Im Dunkeln ist gut Munkeln? Dark and Darker nimmt seinen Titel auf jeden Fall Ernst.

Großer Erfolg bei Steam und Twitch