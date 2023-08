Dark and Darker: Early Access für PvP-Dungeon-Crawler gestartet

Dark and Darker: Fairer In-Game-Shop

Wie das koreanische Entwicklerstudio Ironmace mitteilt, ist der PvP-Dungeon-Crawlerab sofort im Early Access erhältlich. Das Spiel kann in einer Standard- und einer Founder’s Edition auf der hauseigenen Homepage heruntergeladen werden und ist auch auf der Indie-Game-Plattform Chaf Games erhältlich.Die Founder’s Edition erhält neben einigen kosmetischen Extras auch einen Test-Zugang. Ironmace ist sich bewusst, dass es während der Early-Access-Phase noch viele Schwierigkeiten geben wird. So steht aus rechtlichen Gründen zunächst keine VoIP-Funktion zur Verfügung. Allen Fans sei die Warnung mitgegeben, dass es sich hierhandele. „Viele Funktionen fehlen noch und werden in den nächsten Monaten hinzugefügt“, heißt es auf der Herstellerseite Das Spiel verfügt über einen In-Game-Shop, Ironmace sei es aber wichtig, auf keine „zufällige Lootboxen und FOMO-Gegenstände zurückzugreifen“. Man wolle mit dem Shop eine faire Möglichkeit schaffen, dass die Spieler einengenießen und freiwillig das Entwicklerteam finanziell unterstützen können. „Der Shop ist unser Versuch, realistisch mit dem Geschäft Online-Gaming umzugehen“, so Ironmace. Das Studio bedankt sich bei den Fans für die lange Geduld und Unterstützung. Für Feedback gegenüber dem Spiel oder In-Game-Shop sowie Hinweise auf offensichtliche Fehler sei man jederzeit offen.Über Steam ist das Spiel derzeit (noch) nicht zu haben, da sich Ironmace mit einer Unterlassungsklage des ebenfalls koreanischen Spieleentwicklers Nexon konfrontiert sieht. Nachdem Ironmace mehrere neue Teammitglieder eingestellt hatte, die zuvor bei Nexon entlassen wurden, erhob dieser den Vorwurf, jene Mitarbeiter würden ihren neuen Arbeitgeber mit Ressourcen aus ihrer Zeit bei Nexon versorgen. Bei einer darauffolgenden polizeilichen Durchsuchung seien allerdingsdazu gefunden worden, wie Ironmace mitteilte. Da der Prozess jedoch weiterhin läuft, wird das Spiel vorerst nicht auf Steam zurückkehren.