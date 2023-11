Dark and Darker: Ironmace verkauft eine Collector's Edition, die Kaffee beinhaltet

Dark and Darker: Kaffee, Becher und Emote

Neben einer düsteren Fantasywelt bietetnun auch ein düsteres Getränk. Ab sofort könnt ihr eine Sammlerbox vorbestellen, die zwar nicht das Spiel, aber zwei besondere Sorten Kaffee beinhaltet.Seit August 2023. Bislang kann man über die hauseigene Homepage vomherunterladen, wo es eine Standard- und eine Founder’s Edition gibt. Die neue Collector’s Edition kommt bald dazu und soll Mitte Dezember mit der Post verschickt werden – auch nach Deutschland.In Zusammenarbeit mit der Firmabietet Ironmace den Fans von Dark and Darker die Möglichkeit, ihren exklusiven Kaffee aus dem Becher ihres Lieblingsspiels zu schlürfen. Dieklingen dabei sehr interessant: „Dark Cinnamon Churro Cold Brew Coffee“ und „Darker Chocolate Cinnamon Flavored Whole Bean Coffee“. Einmal also Pulver, das andere sind ganze Bohnen.Zusätzlich stecken in der Box einmit dem Logo darauf sowie ein Code für ein, den ihr ingame dann einlösen könne. Es nennt sich „Pourin One Out“ und scheint eure Figur etwas einschenken zu lassen.Auf der Website von Madrinas könnt ihr das Paket ab jetzt für stolze 55 Dollar, umgerechnet etwavorbestellen. Obendrauf kommen nochmal Versandkosten aus den USA, was nochmal etwa 30 Euro sind, wenn ihr in Deutschland wohnt. Denkt daran, dass ihr dasmüsst, da es nicht zur Collector’s Edition dazugehört. Besonders kaffeeliebende Fans können bis zu fünf Boxen gleichzeitig bestellen.Dark and Darker ist nicht das einzige Spiel, das mit einem Getränk in Zusammenhang gebracht wird., der ihnen zudem Ingame-Belohnungen bot.