Bleak Sword DX: Pixeliges Soulslike kämpft sich bald auf den PC und die Nintendo Switch

Bleak Sword DX: Minimalistisch und mundgerecht

2019 schnetzelte sichbereits via Apple Arcade auf Mobilgeräte, nun muss sich der pixelige Ritter auch baldfiesen Monstern stellen.Damit könnt ihr die kurzen und knackigen Kämpfe gegen Ritter und Skelette bald auch abseits vom Abo-Zwang genießen und für einen noch nicht enthüllten Preis erwerben. Alsbekommt Bleak Sword nicht nur den Beinamen DX verpasst, sondern hat auch drei DLC-Kapitel mit neuen Levels und Gegnern sowie frische Modi im Gepäck.Der Trailer zur Ankündigung von Bleak Sword DX zeigt in einer Minute genau, was euch bei dem ehemaligen Mobile-Titel erwartet: Happenweise Hektik in tödlichen Duellen. Als kleiner Ritter kämpft ihr euch von Pixel-Diorama zu Pixel-Diorama, trefft auf immer wieder neue Gegner und neue Herausforderungen, die schnelle Reaktionen erfordern.Die reduzierte, aber atmosphärisch-düstere Grafik passt zum blitzschnellen Gameplay, bei dem die einzelnen Auseinandersetzungen meist nur eine gute Minute dauern, bis ihr dann zum nächsten Bildschirm weiterzieht. An Genre-Größeerinnert Bleak Sword DX dabei nicht nur wegen den brachialen Bossen und dem finsteren Setting, sondern auch wegen dem auf Ausweichen und Schwertschläge fokussierten Kampfsystem.Das gilt auch für die kryptische Story, in der ihr auszieht, um „den Fluch des legendären Düsterschwerts aufheben“, wie es in der Spielbeschreibung auf Steam heißt. Falls ihr dem Mini-Recken bei seiner Mission helfen wollt, müsst ihr euch aber noch gedulden: Einenhat Publisher Devolver Digital bei der Ankündigung nämlichAuf Steam spricht man von einer „bevorstehenden Ankündigung“, der YouTube-Titel deklariert „Coming soon“, während es in der Beschreibung heißt, dass Bleak Sword DX nocherscheinen soll. Eine erste Kostprobe gibt es aber auch ohne Apple Arcade-Abo und zwar im Rahmen des Steam Next Festes: Vom 6. bis zum 13. Februar könnt ihr daher eine halbe Stunde vom kleinen Soulslike