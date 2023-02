Professor Layton and the New World of Steam: Brandneues Puzzle-Abenteuer mit Layton und Luke enthüllt

Professor Layton and the New World of Steam: Luke und Layton rätseln wieder

Da hattatsächlich nicht zu viel versprochen: Bei der gestrigen Nintendo Direct enthüllte man vollkommen überraschendAnfang des Jahres hatte das japanische Entwicklerstudio, das die Reihe rund um den Rätselliebenden Gentleman-Detektiv 2008 ins Leben gerufen hat, erklärt,. Details verriet man dabei keine, doch Professor Layton-Fans konnten sich ein Fünkchen Hoffnung sicherlich kaum verkneifen – und wurden nun tatsächlich mit einem neuen Titel belohnt.Die Jubelschreie von Layton-Fans aus aller Welt übertönten gestern tatsächlich fast die eigentliche Ankündigung, die leider in einem ziemlich kleinen Rahmen stattfand: Der Trailer zu Professor Layton and the New World of Steam ist keine 30 Sekunden lang und verrät bis auf den Titel und die Veröffentlichungsplattform des Spiels noch gar nichts.Wenig überraschend landet die langersehnte Rückkehr von Professor Layton und Gehilfe Luke auf der, einenhatte Level 5 derweil noch nicht im Rätselkoffer parat. Der Teaser-Trailer zeigt die dampfende Kulisse einer Steampunk-Stadt, durch die Professor Layton langsam durchspaziert und am Ende freudig seine Hutkrempe anhebt.Ein bisschen Geduld müssen Fans also aufbringen, bis sie zusammen mit Layton und Luke wieder ihre grauen Zellen anstrengen dürfen. Auf Twitter heißt es vom offiziellen Kanal der Layton-Reihe, dass sich das neueste Abenteuer der beiden Spürnasen aktuell in Entwicklung befindet – ein Release könnte daher noch auf sich warten lassen.Bedenkt man, dass der letzte Titel mit2017 für Mobilgeräte und später für den 3DS und die Nintendo Switch erschien und der Professor selbst mit2013 seinen letzten Auftritt hatte, sind ein paar Monate mehr nun aber auch ein Klacks.