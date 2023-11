Professor Layton and the New World of Steam: Lang ersehnter Nachfolger soll erst 2025 erscheinen

Professor Layton and the New World of Steam: 2025 wird Dampf gemacht!

Lange mussten Fans sich gedulden, doch im Februar erfolgte: Mitgeht der Zylinderträger endlich wieder auf Rätseljagd.Damit herrscht jetzt zwar Gewissheit und erste Szenen aus dem Spiel gab es auch schon zu sehen, doch bis derdann auch wirklich erscheint, wird es noch eine ganze Weile dauern. In einem heutigen Live Stream enthüllte Entwicklerstudio Level 5 denvon Professor Layton and the New World of Steam: Erst 2025 geht die Reise los.In einer knappen halben Stunde widmete sich das japanische Unternehmen ihrem kommenden Spieleportfolio und servierte neue Informationen unter anderem zuund. Auch Professor Layton and the New World of Steam wurde ein dreiminütiger Abschnitt serviert und bekam mitendlich zumindest einen ungefähren Release-Zeitraum serviert – obwohl der natürlich noch ziemlich weit entfernt ist.Als kleines Trostpflaster gab es einzu sehen, bei dem Professor Layton und sein Gehilfe Luke den Eingang zum Labor von Dr. Eggmuffin finden müssen. Die vielen Türen mit ihren unterschiedlichen Symbolen sorgen für gehörige Verwirrung, weshalb die Notizfunktion auf dem Weg zur erfolgreichen Lösung die gesuchte Hilfestellung bietet.Genau wie das gezeigte Puzzle sind übrigens auch schonvon Professor Layton and the New World of Steam fertig entwickelt, wie man im Stream weiter verriet. Die Zeitwird also nicht mehr für das Ausdenken neuer Rätsel genutzt, sondern für das Implementieren ins Spiel sowie das Ausarbeiten der hübschen 3D-Modelle und 2D-Hintergründe.Falls das Findeneuch deutlich mehr Kopfzerbrechen bereitet, schaut doch beivorbei.