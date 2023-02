Baten Kaitos I & II HD Remaster: JRPG-Klassiker kommt in Neuauflage für die Nintendo Switch

Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster kommt im Sommer auf die Switch

Mit dem Remaster von Baten Kaitos 1 & 2 in HD kündigt Bandai Namco gemeinsam mit Nintendo auf dem gestrigen Direct-Event kurzerhand die Rückkehr der beiden kultigen Rollenspiele an.Die Sammlung umfasst dabei nicht nur den GameCube-Klassiker, sondern auch dessen Prequel, Baten Kaitos Origins. Der erste Teil feierte bereits 2003, also vor über 20 Jahren, in Japan seine Veröffentlichung und wurde, ebenso wie der zweite, von Monolith Soft entwickelt, bevor sich das Studio der JRPG-Reihe Xenoblade Chronicles widmete.Leicht überarbeitet und auf den modernen, hochauflösenden Stand der Technik gebracht, soll uns Baten Kaitos 1 & 2 als HD-Remaster bereits in diesem Sommer für die Nintendo Switch erwarten. Das kartenbasierte Kampfsystem verspricht dabei, etwas Abwechslung in die, in letzter Zeit recht einheitliche, Riege der Rollenspiele zu bringen. Mit einem brandneuen Announcement Trailer kündigt Bandai Namco die Neuauflage nun an:YOUTUBEDer zweite Teil, Baten Kaitos Origins, schaffte den Sprung nach Europa damals nicht, so dass Fans der Saga nun die Gelegenheit haben, Verpasstes nachzuholen. Schon vor wenigen Wochen machten. Dabei sprach man ebenfalls von einem Release in diesem Sommer und auch das ehemalige Entwicklerteam rund um Monolith und tri-Crescendo soll wieder mit von der Partie sein.Neben einer verbesserten Grafik soll es Bandai Namco zufolge auch eine Reihe frischer Features geben, die dem HD-Remake von Baten Kaitos 1 & 2 etwas mehr Zugänglichkeit versprechen. Neben jenem stehensowie derbereits zwei weitere spannende, fast vergessene Titel in den Startlöchern.