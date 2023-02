Disney Illusion Island: Plattformer mit Micky und Donald hüpft im Sommer auf die Nintendo Switch

Disney Illusion Island: Zeichentrickhelden für unterwegs

Unterhaltungsgigant Disney bleibt prominent, auch in der Videospielwelt: Mitwill man nun das Plattformer-Genre auf der Nintendo Switch erobern.Angekündigt wurde die familienfreundliche Hüpfparade bereits im vergangenen September, nun erwacht Disney Illusion Island mit einem neuen Trailer und einem konkreten. Demnach springen Micky, Minnie, Goofy und Donaldexklusiv auf dieund wollen dort kleine und große Disney-Fans begeistern.Die Prämisse hat sich in den letzten Monaten jedenfalls nicht verändert: Noch immer strandet ihr mit den vier bekannten Maskottchen in Disney Illusion Island auf der magischen Insel Monoth, wo ihr drei nicht minder magische Wälzer aufspüren müsst, um das malerische Fleckchen und die ortsansässigen Fellbolzen vor dem drohenden Untergang zu retten.Spielerisch bekommt ihr dabei natürlich alles geboten, was das Plattformer-Genre so ausmacht, inklusive Doppelsprung, Bodenstampfer und sanftem Schweben. Der Charakter der Figuren soll sich dabei in ihren Animationen widerspiegeln, Donald stolpert also tendenziell chaotischer durch die Level als die grazile Minnie Maus. Auf eurer Reise trefft ihr dabei aber nicht nur auf freundliche Gesellen, sondern auch auf erzürnte Endgegner.Dann heißt es: Angriffsmuster studieren und einen Gegenschlag vorbereiten. Das funktioniert genau wie der Rest des Spiels dank einem, die sich gegenseitig unterstützen können, beispielsweise mit zusätzlichen Lebenspunkten, längeren Sprüngen oder hilfreichen Seilen. Mit dem 1990 für den Sega Mega Drive entwickeltenhat Disney Illusion Island trotz der Namensverwandschaft und der Nutzung von Micky Maus als Held übrigens nichts zu tun.Ob die brandneue Marke auf eigenen Beinen stehen kann und sich das Gefühl eines spielbaren Sonntagmorgen-Cartoons einstellt, könnt ihr dann ab dem 28. Juli selbst herausfinden, wenn Disney Illusion Island exklusiv auf der Nintendo Switch erscheint. Das Ticket zum Zeichentrickausflug ist allerdings überraschend teuer:soll Disney Illusion Island im eShop kosten. Zumindest, falls ihr dann schon wieder Luft habt: