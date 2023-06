Pioneers of Pagonia: Erstes Gameplay zum neuen Spiel des Siedler-Erfinders

Pioneers of Pagonia: Sieht aus wie Die Siedler, heißt nur nicht so



Seine Vision eines modernenwollte Ubisoft nicht, also entschloss sich Volker Wertich für ein eigenes Spiel:darf zwar nicht Siedler im Namen tragen, aber die DNA ist unverkennbar. Das zeigt auch der ersteBei dergab es nämlich außer ein paar Artworks noch nicht viel zu sehen. Damals nutzen Wertich und sein Team aber die Gelegenheit, um noch vor dem Release voneinige enttäuschte Fans abzuholen. Mittlerweile hat sich einiges getan, weshalb Envision Entertaiment erstmals Spielszenen präsentiert.In rund anderthalb Minuten zeigen die Entwickler im Gameplay-Trailer , dass Pioneers of Pagonia sich klar an Fans von Die Siedler richtet. Die Optik ist farbenfroh und verspielt, es wuselt hier und da und sogar erste Produktionsketten sind klar erkennbar: Der Förster forstet den Wald auf, der Holzfäller fällt die Bäume und am Ende landen sie in der Sägemühle und werden dort zu Brettern verarbeitet. Alles ganz klassisch, wie man es eben kennt.Trotzdessen, dass es sich bei Pioneers of Pagonia nur um Spiel mit verhältnismäßig kleinen Budget handelt, arbeiten die Entwickler sehr detailverliebt. In der Bäckerei lassen sich Wassereimer, Krüge voller Mehl und Feuerholz erspähen, während die Arbeiter vor Ort alles verarbeiten, um Brot herzustellen. Ähnliches Bild bei der Schmiede, denn auch hier sind sämtliche zu verarbeitenden Ressourcen und hergestellten Materialien direkt zu sehen.Was wie ein friedliches und tüchtiges Dörfchen erscheint, kann aber schnell böse enden: Zwar gibt es keine Kriege in Pioneers of Pagonia, aber es lauern dennoch Gefahren in der Welt. Am Ende des Videos ist beispielsweise ein Werwolf zu sehen, der, wenn man nicht aufpasst, in das eigene Dorf eindringt und die eigenen Bürger anknabbert. Dann werden die irgendwann selbst zu Werwölfen und eine echte Pandemie kann sich ausbreiten, weshalb es wichtig ist, immer ein paar Soldaten und Magier zu rekrutieren.