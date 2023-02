Call of Duty 2023: Angeblich nun eigenständiges Spiel statt Addon geplant

Call of Duty 2023: Entwickler und genaue Termine

1. Beta-Wochenende (PS-exklusiv): 6. bis 10. Oktober 2023

2. Beta-Wochenende (für alle Plattformen): 12. bis 16. Oktober 2023

Early Access zur Kampagne: 2. November 2023

Ursprüngliche Pläne haben sich verschoben





I'll write a story at some point but what happened was: Treyarch's game was planned for 2023. Early last year, they decided to delay Treyarch's game to 2024 and fill in the blanks with more MW stuff from Sledgehammer. And at some point they decided to frame it as a full release



— Jason Schreier (@jasonschreier) February 9, 2023