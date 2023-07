Metroid Prime Remastered: Der Nachfolger könnte noch dieses Jahr erscheinen

Metroid Prime Remastered: Der Nachfolger ist schon auf dem Weg

Könnte uns außerdem noch ein Remake einer der Zelda Teile erwarten?

Erst Anfang des Jahres erschien dasfür die Switch, nun könnte schon der zweite Teil der Serieals Remaster in den Startlöchern stehen. Außerdem gibt es Gerüchte um ein noch unbekanntesSchon kurz nach der Veröffentlichung des ersten Remasters der Serie kamen Gerüchte auf, dass auch die beiden Nachfolger einefür die Nintendo Switch erhalten sollen. Nun scheint es bald so weit zu sein und wir könnten die aktualisierte Version von Metroid Prime 2: Echoes erhalten.Dieses Jahr ist für alle Switch-Besitzer ein großartiges Jahr. Mitist bereits der erste Blockbuster auf der mobilen Konsole erschienen. Bald folgen Spiele wieoder auchund Super Mario RPG Remake. Daswürde die Liste der guten Titel perfekt abrunden.Der Journalist Jeff Grubb erwähnte in seinem Podcast Last of the Nintendogs , dass die Neuauflage des Klassikers bald erscheinen wird. Bereits bei der Veröffentlichung des ersten Remasters der Serie erwähnte Grubb, dass diewahrscheinlich ihren Weg auf die Nintendo Switch finden wird. Wir können also wohl noch in diesem Jahr mit dem zweiten Teil und schon im nächsten Jahr mit dem letzten Teil der Reihe rechnen.Im Gegensatz zurEdition wird der zweite Teil zwar auch neuund, aber nicht so stark verändert wie sein Vorgänger. Das bedeutet, dass ihr euch auf eine aktualisierte Grafik und Steuerung freuen könnt, aber nicht zu viel erwarten solltet.Während seines Podcasts erwähnte Grubb ganz am Rande etwas, das unsere Aufmerksamkeit erregte. Auch wenn wir dieses Jahr schon ein großes Zelda-Spiel für die Switch bekommen haben, soll dieses Jahr noch, das nichts mit Tears of the Kingdom zu tun hat.Das lässt natürlich viel Raum für Spekulationen, aber wir sind uns wohl alle einig, dass es kein neues großes Zelda-Spiel wird. Ein DLC für den aktuellen Teil kann es auch nicht werden. Spontan würden uns noch Remakes der alten Klassiker wieodereinfallen oder zumindest die Portierung der HD-Versionen auf die Nintendo Switch.Da es sich aber im Prinzip nur um Gerüchte einer Person handelt, raten wir zur Vorsicht, auch wenn Jeff Grubb bisher oft recht hatte und als glaubwürdige Person in der Branche gilt. Wenn ihr euch die Zeit bis zur offiziellen Ankündigung der Spiele vertreiben wollt,. Vielleicht interessiert euch aber auch, wie