Loco Motive: Kostenlose Demo zum Murder-Mystery hält für kurze Zeit auf Steam

Der Indie-Titelsieht in vielerlei Hinsicht wie der spielgewordene Orient Express von Krimi-Legende Agatha Christie aus: Ein Mord, viele Mysterien und noch mehr Verdächtige.Im Zuge des Steam Mystery Fests fährt das Point-and-Click-Adventure nun mit einerund verlockt angehende und erfahrene Detektive, die ersten Rätsel des Spiels zu lösen. Eine prima Möglichkeit, sein Können als Spürnase unter Beweis zu stellen oder vor dem fertigen Release von Loco Motive noch einmal zu schärfen.Bereits im Dezember 2021 enthüllten Entwicklerstudio Robust Games und Publisher Chucklefish das Indie-Murder-Mystery Loco Motive und dürften damit besonders beigut angekommen sein. Das an den erwähnten Orient Express erinnernde Szenario will spielerisch nämlich in die Fußstapfen von Klassikern wietreten – wie das gelingt, könnt ihr aktuell nun auf Steam im Rahmen der erwähnten Demo testen.Nachdem ein Fahrgast des Reuss Express kaltblütig ermordet wird, steht ihr als Hauptverdächtiger da und müsst in den Rollen von Arthur Ackerman, Herman Merman und Diana Osterhagen eure Unschuld beweisen. Das geht natürlich nur, indem ihr die Passagiere aushorcht, Hinweise sammelt und mit cleverer Kombinationsgabe das Puzzle Stück für Stück zusammensetzt.Angesiedelt in den 1930er Jahren und mit einem Jazz-Soundtrack sowie einer ordentlichen Prise Humor gewürzt soll Loco Motivemit Vollgas auflanden. Es bleibt spannend, ob der Murder-Mystery-Titel im Gegensatz zur deutschen Bahn die angepeilte Endstation ohne Verspätung erreichen wird.Auch wenn die kostenlose Demo zu Loco Motive dann am 28. Februar den Halt bei Steam verlässt und weiterfährt, müssen Detektive nicht ihren Kopf in den Sand stecken. Schon Anfang März gibt es nämlich das nächste Ereignis für Ermittler: Bei einer Live-Präsentation will das japanische Entwicklerstudio Level-5