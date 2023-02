The Mageseeker: A League of Legends Story: Neuer Teaser-Trailer zeigt kettensprengende Cinematic

The Mageseeker: A League of Legends Story – Eine Rachegeschichte

Weitere Singleplayer-Pläne vom League of Legends-Entwickler

Erst vor einer Woche angekündigt, schenkt Riot Games dem Singleplayer-Titelmit einem frischen Teaser-Trailer nun weitere Aufmerksamkeit.Das von, dem Entwicklerstudio hinter dem Roguelike, kreierte Rollenspiel dreht sich um League of Legends-Charakter, der von den titelgebenden Mageseekern seiner Freiheit beraubt wurde. Auch im neuen Werbevideo schwört er deshalb Rache am Königreich Demacia und schreckt vor nichts zurück, um seine teuflischen Pläne in die Tat umzusetzen.Sprach man beinoch von einem Release im Frühling, enthält der neue Trailer zu The Mageseeker: A League of Legends Story die ominösen Worte– schon bald soll der neue Singleplayer also auflanden.Während das einminütige Video zwar die Plattformen des Spiels enthüllt, bleiben auf Gameplay gespannte Fans leider ernüchtert zurück: Der Teaser-Trailer zeigt nämlich nur eine Cinematic rund um Sylas, der in den Kerkern von Demacia hockt und sich wutentbrannt von seinen Fesseln befreit. Aus dem Gefängnis heraus kann der Kettensprenger schließlich nichts ausrichten.So lässt sich die Story rund um Sylas‘ Rachepläne aus dem Video und seiner Hintergrundgeschichte in League of Legends zwar zusammenpuzzeln, bei der Gameplay-Komponente bleibt man bislang aber vage. Einsoll The Mageseeker werden, das sich einer Top-Down-Perspektive und sicherlich auch Sylas‘ Fähigkeit, die Magie anderer zu stehlen, bedient.Sobald The Mageseeker dann „bald“ auf allen Plattformen erscheint, geht es danach weiter mit anderen Singleplayer-Titeln aus dem Hause Riot. Viele weitere League of Legends-Geschichten wollen noch erzählt werden, zum Beispiel mitund. Die beiden Titel sind für den Sommer und Herbst geplant.Erneut stehen dabei natürlich Charaktere aus dem Moba-Universum im Vordergrund, zum einen der zeitmanipulierende Rebell Ekko, zum anderen der Yeti-reitende Nunu und sein flauschiger Freund Willump. Ursprünglich hatten beide Spiele bereits letztes Jahr erscheinen sollen,