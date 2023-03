The Mageseeker: A League of Legends Story: Release des LoL-Spin-Offs bereits in wenigen Wochen

The Mageseeker: A League of Legends Story – Darum geht es

Teure Collector's Edition angekündigt

Digitaler Code für die Vollversion von The Mageseeker in der Deluxe Edition

Figur von Sylas

Kunstband mit Hardcover

10-Zoll-Vinylschallplatte mit Soundtrack

Lux-Comic mit Hardcover in einer Spezialausgabe

Kunstdruck

Anstecknadeln von Sylas und Lux

Collector's Edition Schachtel