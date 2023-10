The Thaumaturge: Das düstere Rollenspiel erscheint bereits im Dezember, Demo schon jetzt spielbar

The Thaumaturge: Release im Dezember, Demo ab sofort

, nähert sich dervonmit großen Schritten: Überraschenderweise wird dasbereits im Dezember– wenn auch vorerst nur für eine bestimmte Plattform.Gemäß Publisher 11 bit Studios dürfen sich ersteinmaldemnächst in die finale Welt von The Thaumaturge begeben. Bereits zuvor könnt ihr eineausprobieren, um die ersten Schritte als titelgebender Thaumaturg zu erleben. Konsolenspieler auf derundmüssen sich hingegen mit dem Release noch mindestens bis zum Frühjahr 2024 gedulden.Als wäre das Rollenspiel-Jahr 2023 nicht schon stark genug, können sich Genrefans zum Jahresausklang noch einmal die Hände reiben:und zwei Tage zuvor, sprich am, ist bereits der Release von The Thaumaturge für den PC. Dies haben die 11 bit Studios zusammen mit dem polnischen Entwicklerteam Fool's Theory in einem neuen Trailer bekanntgegeben, der neben dem wichtigen Datum außerdem frische Gameplay-Szenen zeigt:Bis zur Veröffentlichung müsst ihr aber gar nicht warten, um The Thaumaturge selbst ausprobieren zu können. Im Rahmen des, welches vom 9. bis zum 16. Oktober 2023 läuft, könnt ihr eineder ehemaligen Witcher-Entwickler herunterladen und spielen. Die Anspielversion umfasst den Prolog, welcher euch den Protagonisten Wiktor Szulski und seine Arbeit als Thaumaturg näher bringt.Sein Job als vermeintlicher Wunderheiler ist es, tief in die menschliche Seele zu blicken, um so die Salutors, also übernatürliche und geisterhafte Geschöpfe, ausfindig zu machen. Die kann man anschließend mit Wiktor im Kampf für seine eigenen Zwecke nutzen oder mit ihnen den emotionalen Zustand von Menschen. Je nachdem wie es einem halt beliebt.Ob das Rollenspiel mit seiner spannenden Idee und seinem vielversprechenden Szenario, dem Warschau des Jahres 1905, überzeugen kann, könnt ihr ab sofort auf dem PC selbst herausfinden. Während des Downloads könnt ihr zudem, bei der das ungewöhnliche Projekt ein paar bekannte Stärken bot.