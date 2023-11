The Thaumaturge: Düsteres Rollenspiel um drei Monate verschoben

The Thaumaturge: Der neue Releasetermin

Wer gegen Ende des Jahres noch auf einennach Warschau gehofft hat, muss sich länger gedulden:erscheint nicht mehr 2023. Stattdessen haben 11 Bit Studios und die Entwickler von Fool's Theory dienach hintenObwohl der ehemalige Releasetermin, der 5. Dezember 2023, erst, folgt nun die Rolle rückwärts. Nach neuer Planung wird The Thaumaturge jetzt erstfür den PC erscheinen, während Konsolenspieler noch länger warten müssen.Genauer gesagt erscheint The Thaumaturge jetzt am, und zwar weiterhin nur für den. Eine Umsetzung für dieundbefindet sich zwar in Arbeit, wird aber laut Pressemitteilung erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Einen genauen Termin gibt es für die Konsolenportierung dementsprechend nicht.Als Grund für die Verschiebung heißt es seitens Entwickler und Publisher, dass man dem Rollenspiel noch etwasgeben möchte. Inhaltlich sei The Thaumaturge bereits fertiggestellt, aber das Team will die zusätzliche Zeit dafür nutzen, um das eigene Projekt weiter zu perfektionieren. Schließlich sollt ihr mit dem Thaumaturgen und Protagonisten Wiktor Szulski imein möglichst rundes und spannendes Abenteuer erleben.Als Szulski landet ihr in der polnischen Hauptstadt und befasst euch intensiv mit Dämonen, die hier Salutoren genannt werden. Jene laben sich an denund nur ein Thaumaturg ist in der Lage, sie in den Griff zu bekommen oder für eigene Zwecke zu missbrauchen. Die Entscheidung wird am Ende ganz bei euch liegen.Rollenspiel-Fans müssen aber trotz der Verschiebung nicht verzagen, denn, welcher euch ebenso etliche Stunden in den Bann ziehen soll.