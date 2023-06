Cities: Skylines 2: Entwickler äußern sich zur Kartengröße

Cities: Skylines 2 – So groß werden die Maps ausfallen





Unfortunately, there appears to be a typo in the article. The buildable area is in fact 159 square kilometers.



— Colossal Order (@ColossalOrder) June 14, 2023

Ob Großstadt oder ländliche Region: Insollt ihr mehr denn je die Möglichkeit dazu bekommen, eure eigene Vorstellung eines modernen Lebensraum umzusetzen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die, die im Nachfolger auf jeden Fall größer sein wird.Die Frage die sich viele Spieler bislang stellten:Schließlich bot schonauf dem Blatt Papier eine recht umfangreiche Karte, aber aufgrund der Begrenzung von maximal 9 Kacheln war das Bauen dennoch eingeschränkt. Erst Mods schafften Abhilfe. In Cities: Skylines 2 soll das etwas anders werden, wie die Entwickler noch einmal versichern.Mit der, dass Cities: Skylines 2 schon in wenigen Monaten erscheinen wird, wurde erstmals auch eine Zahl zur Kartengröße genannt. Hieß es im Xbox Blog erst noch, dass die Bau-Fläche bei 172 Quadratkilometer liegt, korrigierte Entwickler Colossal Order kurz darauf die Zahl ein bisschen nach unten.In Cities: Skylines 2 wird euch einezum Bauen eurer Stadt zur Verfügung stehen. Die sind erneut in Kacheln eingeteilt, wovon es laut Publisher Paradox bis zu 441 gibt. Allerdings fallen in Cities: Skylines 2 die einzelnen Kacheln kleiner aus als noch im Vorgänger, dafür aber könnt ihr nun fast alle Kacheln freischalten und habt somit ein viel größeres Grundstück.Wie groß die komplette Karte von Cities: Skylines 2 ist, haben die Macher noch nicht verraten. Sollte diese ebenfalls deutlich umfangreicher werden, dann dürften sich einige Modder bereits jetzt die Hände reiben. Mehr Details dazu soll es aber erst in Zukunft geben.Bis zum Release von Cities: Skylines 2 müsst ihr nur noch ein wenig Geduld haben: Amerscheint das Strategiespiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S.