Cities: Skylines 2: Release, Game Pass, DLCs, Gameplay und mehr in der Übersicht

Release: Wann erscheint Cities: Skylines 2?

Für welche Plattformen erscheint es?

Game Pass: Ist Cities: Skylines 2 enthalten?

Editionen: Welche Versionen von Cities: Skylines 2 gibt es?

Preis: 49,99 Euro

49,99 Euro Enthält das Hauptspiel

Vorbesteller-Bonus / Day One Edition: Landmarks Building und Tampere Map DLC

Preis: 89,99 Euro (nur digital)

89,99 Euro (nur digital) Hauptspiel

Expansion-Pass mit Zugang zu acht DLCs, die bis zum 2. Quartal 2024 erscheinen sollen

Vorbesteller-Bonus: Landmarks Building- und Tampere Map-DLC

Preis: 89,99 Euro (Einzelhandel)

89,99 Euro (Einzelhandel) Hauptspiel

Expansion-Pass mit Zugang zu acht DLCs, die bis zum 2. Quartal 2024 erscheinen sollen

Steelbook

zwei Stifte (Tinte abwischbar)

Stadtpläne (doppelseitig)

Vorbesteller-Bonus: Landmarks Buildung- und Tampere Map-DLC

DLCs: Sind bereits Erweiterungen für Cities: Skylines 2 geplant?

Set "San Francisco": Erscheint bereits am 24. Oktober 2023 und bringt ein Werkstattgebäude für Muscle-Cars, 5 Muscle-Car-Modelle, 1 Polizei-Wagen, eine San Francisco-Karte und die Golden-Gate-Bridge ins Spiel.

Erscheint bereits am 24. Oktober 2023 und bringt ein Werkstattgebäude für Muscle-Cars, 5 Muscle-Car-Modelle, 1 Polizei-Wagen, eine San Francisco-Karte und die Golden-Gate-Bridge ins Spiel. Asset Pack "Beach Properties": Kleinerer DLC, mit dem ihr die Strandbereiche eurer Stadt verschönern könnt und zum Beispiel Luxus-Strandhäuser errichtet. Erscheint im 4. Quartal 2023.

Kleinerer DLC, mit dem ihr die Strandbereiche eurer Stadt verschönern könnt und zum Beispiel Luxus-Strandhäuser errichtet. Erscheint im 4. Quartal 2023. Radio-Station "Deluxe Relax": Neuer Radiosender, der ebenfalls im 4. Quartal 2023 erscheinen wird.

Neuer Radiosender, der ebenfalls im 4. Quartal 2023 erscheinen wird. Content-Pack "Urban Promenades" & "Modern Architecture": Erscheinen im 1. Quartal 2024 und bringen neue optische Elemente für eure Stadt. Erstellt werden sie von erfahrenen Moddern, die an den Einnahmen beteiligt werden.

Erscheinen im 1. Quartal 2024 und bringen neue optische Elemente für eure Stadt. Erstellt werden sie von erfahrenen Moddern, die an den Einnahmen beteiligt werden. Radio-Station "Soft Rock": Ein weiterer Radiosender, welcher im 1. Quartal 2024 erscheint.

Ein weiterer Radiosender, welcher im 1. Quartal 2024 erscheint. Radio-Station "Cold Wave Channel": Noch ein Radiosender, der im 2. Quartal 2024 erscheint.

Noch ein Radiosender, der im 2. Quartal 2024 erscheint. Erweiterung "Bridges & Ports": Der bislang größte angekündigte DLC für Cities: Skylines 2 soll im 2. Quartal 2024 erscheinen und über 100 neue Elemente ins Spiel bringen, mit dem eure Stadt zum geschäftstüchtigen Hafen inklusive Seefahrtindustrie wird. Darüber hinaus soll es neue Zugbrücken und Leuchttürme geben.

Karten: Wie groß kann eine Stadt in Cities: Skylines 2 werden?

Multiplayer: Gibt es Online-Elemente in Cities: Skylines 2?

Wie steht es um Mods für Cities: Skylines 2?

Inhabt ihr wieder einen verdammt beeindruckenden Job: Die Stadt der Träume errichten. Für den Nachfolger des mittlerweile über acht Jahre alten Nachfolger haben Paradox und Entwickler Colossal Order große Pläne.Was wir bislang zum, zuund mehr von Cities: Skylines 2 wissen, verraten wir euch in dieser Zusammenfassung. Kleiner Spoiler: Allzu lange müsst ihr nicht mehr warten, um ein weiteres Mal zum besten digitalen Städteplaner zu werden.Um den Rahmen eines solchen Artikels nicht gänzlich ausufern zu lassen, konzentrieren wir uns auf die unserer Meinung nach wichtigsten Fragen:Wenn nichts mehr schiefgeht, dann erscheint Cities: Skylines 2 am. Den Termin haben Publisher Paradox Interactive und Entwickler Colossal Order während des, bei dem auch noch unzählige andere Spiele angekündigt wurden, verraten.Nachdem Cities: Skylines lediglich seinerzeit zuerst für den PC erschienen ist, startet der Nachfolger am Releasetag direkt auf drei Plattformen. Genauer gesagt könnt ihr Cities: Skylines 2 amund auf derundspielen.Ja, wie viele andere Paradox-Spiele in der Vergangenheit wird auch Cities: Skylines 2 amundlanden. Wer also noch skeptisch ist, aber den kostenpflichtigen Abo-Service von Microsoft nutzt, kann darüber zu Beginn reinspielen.Es gilt aber zu beachten, dass Cities: Skylines 2 nicht unbedingt auf ewig im Game Pass enthalten sein wird. Da Paradox nicht zu den Xbox Game Studios gehört, kann es sein, dass das Strategiespiel irgendwann nicht mehr im Abonnement zur Verfügung steht.Zum Release im Oktober wird Cities: Skylines 2 in insgesamt drei verschiedenen Editionen erscheinen. Diese unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich des Inhalts, sondern auch preislich voneinander.Anhand des Expanion-Pass ist bereits bekannt, dass Colossal Order schon einige DLCs für Cities: Skylines 2 in Planung hat. Insgesamt sollen bis zum 2. Quartal 2024 acht verschiedene Inhaltspakete erscheinen:Angesichts des Vorgängers ist es jedoch wahrscheinlich, dass nach dem ersten Expansion-Pass voraussichtlich 2024 auch noch ein weiterer Pass mit weiteren DLCs folgen wird.Nach einem kleinen Verschreiber: In Cities: Skylines 2 wird euch auf der Map eine Fläche vonzum Bauen zur Verfügung stehen. Wie bereits im Vorgänger ist der Bereich erneut in Kacheln eingeteilt, die dieses Mal jedoch etwas kleiner ausfallen. Dafür aber sollt ihr laut Paradox so gut wie alle Kacheln nach und nach freischalten und dadurch eine größere Baufläche erhalten.Nein. Ähnlich wie der Vorgänger wird Cities: Skylines 2 ein, bei dem ihr ganz alleine für das Treiben eurer Stadt verantwortlich seid. Ein Zusammenspiel, wie einst invon 2013 gibt es nicht.Modifikationen werden in Cities: Skylines 2 von Anfang an unterstützt. Insgesamt soll der Support laut Colossal Order besser ausfallen als noch im Vorgänger und mehr Möglichkeiten bieten. Weiter ins Detail ist man diesbezüglich aber noch nicht gegangen. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass auch der Steam Workshop wieder unterstützt wird.Cities: Skylines 2 ist übrigens nicht das einzige Spiel, welches im Oktober erscheint: Der Herbstmonat ist richtig vollgepackt. Unter anderemund, zudem wir euch