Cities: Skylines 2: Neues Straßentool vorgestellt, mit dem Verkehrsprobleme der Vergangenheit angehören

Cities: Skylines 2 – Das neue Straßentool vorgestellt

Release rückt immer näher

Große Städte erfordern viele Straßen und viele Straßen bedeuten viel Verkehr: Inwird es deshalb einfacher denn je werden, ein funktionsfähiges Straßennetz aus dem Boden zu stampfen, welches zugleich auch noch gut aussieht.Grundlage dafür ist das vom Entwickler Colossal Order, welches viele Funktionen bietet, die im Vorgänger lediglich als Mod existiert haben. Dadurch ist die Funktion nicht nur mächtiger, sondern ihr könnt auch viel besser den Verkehr managen, denn es gibt schlichtweg mehr Möglichkeiten. Eine komplett vom privaten Autoverkehr befreite Stadt ist aber offenbar nicht möglich.Zu Beginn eurer Stadt müsst ihr auch in Cities: Skylines 2 die ersten Straßen verlegen. Neu ist, dass ihr nun die Möglichkeit bekommt, direkt komplette Stadtviertel mit symmetrischen Blockmustern zu errichten, anstatt diese einzeln ziehen zu müssen. Wasser-, Strom- und Abwasserleitungen sind sogar inklusive, sprich diese müssen nicht noch einmal separat verlegt werden.Das ist jedoch nur der Anfang, denn in Cities: Skylines 2 könnt ihr euch außerdem über folgende Verbesserungen freuen:All diese Funktionen werden euch von Anfang in Cities: Skylines 2 zur Verfügung stehen. Ihr benötigt also nicht zusätzliche DLCs oder Mods, um das neue Straßentool in Gänze nutzen zu können.Mit der Vorstellung des überarbeiteten Straßenverkehrs läuten Colossal Order und Publisher Paradox die Werbekampagne zu Cities: Skylines 2 ein. In nächster Zeit sollen nach und nach weitere Videos kommen, die jeweils einzelne Aspekte der Städte-Simulation vorstellen und darauf eingehen, wie sie den Nachfolger verbessern oder erweitern. Was wir bereits jetzt wissen: Dieals noch im Vorgänger.Bis zum Release müsst ihr übrigens nicht mehr so lange warten: Cities: Skylines 2 erscheint amfürund. Darüber hinaus wird das Strategiespiel auch im Game Pass ab dem ersten Tag zur Verfügung stehen.