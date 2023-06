Cities: Skylines 2: Wie der Verkehr mit vier Änderungen nicht mehr ganz so stressig werden soll

Cities: Skylines 2 – Ein intelligenterer Verkehr in der Stadt

Insoll euch dernicht mehr die letzten Nerven rauben: In einem neuen Entwicklertagebuch verraten die Entwickler von Colossal Order, wie im Nachfolger dienahezu komplett überarbeitet wurde.Die Zeiten, in denen ein Verkehrsteilnehmer seine Route ausschließlich aufgrund der geringsten Distanz aussuchte, sind in Cities: Skylines 2 vorbei. Stattdessen entscheidet die KI jetzt nach vier Kriterien, die bei jedem Bewohner ganz unterschiedlich gewichtet werden. Diese sogenanntenspielen für den Verkehr eurer Stadt eine zentrale Rolle, denn mitunter könnt ihr sie mehr oder weniger stark beeinflussen.Wie sich ein Bewohner in Cities: Skylines 2 durch die Stadt bewegt, hängt laut den Entwicklern sehr von den pathfinding costs ab, die sich wie folgt definieren:Je nach Bürger werden die pathfinding costs unterschiedlich stark gewichtet, wodurch der Verkehr in Cities: Skylines 2abgebildet werden soll. Hinzu kommt, dass es auch ein paar neue Neuerungen im Detail gibt: So können Verkehrsteilnehmer Unfälle verursachen, etwa wenn sie auf einer nassen Straße ins Schleudern geraten und in die Leitplanke krachen.Damit ihr nicht immer jede einzelne Straße überwachen müsst, könnt ihr in Cities: Skylines 2 wieder praktische Graphen und Ansichten nutzen. So seht ihr immer, wo gerade der Verkehr besonders schlimm ist und ihr eventuell nochmal anpacken müsst, um dort für etwas Beruhigung zu sorgen.Wer nun so langsam Lust bekommt, seine eigene Stadt zu bauen, muss sich leider noch etwas gedulden. Cities: Skylines 2 erscheint amfür den, dieundfindet ihr in unserer großen Übersicht.