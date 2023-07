Cities: Skylines 2: Neues Entwicklertagebuch zeigt die Veränderungen im öffentlichen Verkehr

Cities: Skylines 2 – Von Bus, Bahn und Flugzeug in der Großstadt

Neu: Depots für alle

In einer Großstadt ist derund die Fortbewegung vielschichtig: Fußgänger, private Autos und natürlich der, der aus ganz unterschiedlichen Maßnahmen bestehen kann. Das gilt auch fürNachdem Entwickler Colossal Order erst vor kurzem erklärte,, geht man nun in einem neuen Entwicklertagebuch auf den ÖPNV und Transportmöglichkeiten für Güter ein. Schließlich wird auch dieser Einfluss auf eure Stadt haben, und im besten Falle ist dieser positiv.Während zu Beginn eure Stadt in Cities: Skylines 2 noch vom Individualverkehr leben kann, wird es mit zunehmender Größer und Einwohnerzahl immer schwieriger., zum anderen der öffentliche Personennahverkehr, welcher im Nachfolger von Anfang an umfangreich implementiert ist.So könnt ihr schon recht früh im Spielundeinsetzen, um mehrere Personen A nach B zu bringen. Mit zunehmender Spielerdauer erhaltet ihr aber noch weitere Möglichkeiten, wieoder die. Die Anschaffung und der Ausbau sind jedoch keineswegs günstig, können aber euren Verkehr entscheidend beschleunigen und die Belastung auf den Straßen verringern.Noch teurer sind, die, ähnlich wie die Züge, nicht nur für den reinen Personentransport eingesetzt werden können. Stattdessen könnt ihr auch mit anderen Städten Handel betreiben und entsprechen Ressourcen austauschen. Das bedeutet allerdings wiederum, dass ihr auch entsprechende Lagerhallen benötigt, um sämtliche Lieferungen in eurer Stadt unterzubekommen.In Cities: Skylines gab es lediglich für Busse, Taxis und Straßenbahnen Depots, von denen aus sie losgefahren sind. Im Nachfolger müsst ihr nun auch für Züge und die U-Bahn entsprechende Depots bauen, damit diese funktionabel sind, wie die Entwickler im weiterführenden Blogeintrag erläutern. Darüber hinaus könnt ihr die Gebäude nach und nach mit Upgrades versehen, um etwa mehr Züge oder schnellere U-Bahnen zu erhalten.Damit aber noch nicht genug, denn die Entwickler haben außerdem das Tool zum Erstellen von Transportstrecken vereinfacht. Um euren ÖPNV gut zu regeln, müsst ihr nur noch die folgende Regeln beachten: Erst ein Depot bauen, dann einzelne Stationen und Stopps festlegen, danach könnt ihr bestehende Strecken nutzen oder separate Straßen festlegen und schlussendlich könnt ihr auch dieziehen. Letzteres ermöglichen euch, dass ihr etwa bestimmte Busrouten aufzieht, die eventuell volle Straßen umgehen oder nur zu bestimmten Zeiten aktiv sind.Ob das alles am Ende reicht, um den Verkehr tatsächlich auf Dauer unter Kontrolle zu halten, bleibt noch abzuwarten. Ihr selbst könnt das abauf dem, deroderherausfinden.