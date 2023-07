Cities: Skylines 2: Video zeigt, wie groß die Karten im Nachfolger wirklich sind

Cities: Skylines 2 – So groß werden eure Städte aussehen

In den letzten Wochen haben die Entwickler von Colossal Order viele spielerische Details zuverraten, aber um ein Thema einen Bogen macht:In der Vergangenheit sprach man bereits über das Thema und stellte klar: Die. Doch was heißt das denn genau? Darauf liefern die Entwickler in einem neuen Videotagebuch eine optische Erklärung.Im mittlerweile siebten Videotagebuch dreht sich nämlich alles um die Maps von Cities: Skylines 2. Zum Release wird esfür alle Spieler geben und zwei Bonusmaps für Vorbesteller des Strategiespiels und Käufer des Expansion Pass. Die unterscheiden sich natürlich hinsichtlich des Klimas, der Ressourcen und der maximal bebaubaren Fläche: Schließlich bietet ein Insel-Archipel aufgrund des Ozeans weniger Möglichkeiten, Häuser aus dem Boden zu stampfen als ein Gebiet mit einem kleinen Flussdelta.Unabhängig davon auf welcher Karte ihr beginnt, stehen euch zu Beginn neun Tiles zur Verfügung. Nach und nach könnt ihr aber neue Tiles dazu kaufen, wobei die Grenze bei 441 liegt. Insgesamt sollen die Karten in Cities: Skylines 2wie im Vorgänger und gleichzeitig hat man auch die Höhenbeschränkung angepasst, was sich vor allem für bergige Gegenden lohnt.Natürlich bedeutet eine große Karte nicht zwingend, dass ihr auch eine Großstadt bauen müsst. Stattdessen könnt ihr ebenso viele kleinere Gebiete miteinander verbinden. Die Wahl liegt dabei ganz bei euch und welche Vorstellung ihr von einerhabt.Bis zum Release von Cities: Skylines 2 dauert es nicht mehr lange, denn der Release ist am, und zwar sowohl fürals auchund. Noch mehr Infos gibt es