Cities: Skylines 2: Paradox verschiebt den Konsolenrelease auf 2024

Cities: Skylines 2 – Mehr Entwicklungszeit benötigt





Mayors! We’re hard at work getting the game ready for release. We've come to realize that we need more time to reach the quality targets we've set for Console. We want to provide the best experience for our players, we’re updating the release window for Xbox & PS5 to Spring 2024. pic.twitter.com/eljCTi0deF



— Cities: Skylines (@CitiesSkylines) September 28, 2023

Das Wortwird uns vermutlich in den nächsten Tagen und Wochen noch öfters begegnen. Dieses Mal hat eserwischt, denn die Städtebausimulation verschiebt sich ins– zumindest für dieist das der Fall.Während PC-Spieler weiterhin wie geplant ammit der Planung ihrer Großstädte beginnen können, müssen sich Besitzer einer PlayStation 5 und Xbox Series X | S länger gedulden. Für die beiden aktuellen Sony- und Microsoft-Konsolen wirdEinen neuen Releasetermin gibt es seitens Entwickler Colossal Order und Publisher Paradox Interactive noch nicht. In der Erklärung, die man auch auf Twitter teilte, heißt es lediglich, dass die Konsolenumsetzung nun für dasgeplant sei. Der Grund für die recht kurzfristige Verschiebung? Das Team braucht schlichtweg mehr Zeit."Wir haben festgestellt, dass wir mehr Zeit benötigen, um die Qualitätsziele zu erreichen, die wir uns für die Konsolenversion gesetzt haben. Wir wollen unseren Spielern das beste Erlebnis bieten", so das Studio in der Mitteilung auf Twitter. Aus diesem Grund verschiebt man diese Version von Cities: Skylines 2, während der Release für den PC nicht in Gefahr ist.Demnach wird der Nachfolger der 2015 veröffentlichten Städtebausimulation in rund einem Monat erscheinen, und zwar sowohlals auch im. Die Veröffentlichung in Microsofts Abodienst ist also weiterhin fest eingeplant und nicht an die Konsolenversion gebunden.Auf der gamescom 2023 konnten wir übrigensund waren von den neuen Möglichkeiten angetan. Allerdings zeigten sich auch ein paar Performance-Probleme, die trotz eines leistungsfähigen PCs aufgetreten sind.