Cities: Skylines 2: Entwickler warnen vor schwacher Performance ? Mods folgen später

Cities: Skylines 2: „Wir werden das Spiel in den kommenden Monaten weiter optimieren“

Mod-Support wird nachgereicht

Amist es endlich so weit: Das finnische Studioveröffentlicht das heißersehnte. Doch schon vorab warnen uns die Entwickler vor etwaigen, die die PC-Version mitbringt.Der zweite Teil der populären Aufbausimulationscheint nochmit seiner Leistung zu haben, die man uns nicht verschweigt. Außerdem gibt es neue Informationen zumdes Nachfolgers.Über einen entsprechenden Beitrag imvon Cities: Skylines 2 klärt Colossal Order über die möglicherweise auftretenden Probleme auf. So heißt es: „Obwohl unser Team unermüdlich daran gearbeitet hat, das optimale Erlebnis abzuliefern, haben wir das angestrebte Ziel nicht erreicht“. Was uns am Ende tatsächlich mit der „Leistung“ erwartet, wird nicht weiter konkretisiert – ausgehen können wir aber wohl vonoder vergleichbaren Einbrüchen auf technischer Ebene.Dennoch wolle man an dem, den zweiten Teil wie beabsichtigt am 24. Oktober zu veröffentlichen, weiter festhalten. „Wir werden das Spiel in den kommenden Monaten weiter optimieren“, heißt es. Diewolle man nun mittels transparenter Aussagen wie dieser etwas dämpfen, damit es nicht zu Enttäuschungen in der Community während der Veröffentlichungsphase kommt.Ob wir uns auch mit der, auf derartige Performance-Probleme einstellen müssen, bleibt abzuwarten. Erst zum Ende des vergangenen Monats wurden die offiziell empfohlenenfür den PC auf Steam aber noch einmal ordentlich angezogen, was mit den jüngsten Aussagen zusammenhängen dürfte.Auch eine weitere Neuigkeit haben die Entwickler von Colossal Order mit im Gepäck: Der Mod-Support soll erstseinen Weg in Cities Skylines 2 finden. Aktuell stecke dernoch in einer Beta-Phase, ehe er „kurz nach Veröffentlichung“ implementiert wird. Man arbeitet aktuell bereits mit einigen Moddern zusammen, um trotzdem schnell Erweiterungen für die Spieler zur Verfügung zu stellen.Doch damit nicht genug: Diese Erweiterungen und Modifikationen für das Aufbauspiel werden über dieveröffentlicht, womit sie sowohl für den PC als auch auf den PS5- und Xbox Series-Konsolen gleichermaßen zugänglich sein sollen. Wirund verraten euch, was euch mit dem Nachfolger eigentlich erwartet.