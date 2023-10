Cities: Skylines 2: Erste Berichte und Benchmarks zeichnen ein düsteres Performance-Bild

Cities: Skylines 2 – Mit der besten Grafikkarte auf Full-HD im Limit

Keine sofortige Besserung in Sicht

Nur noch wenige Tage, dann erscheint, zumindest für den PC, die Vollversion von. Ein flüssige Spielerfahrung wird das aktuellen Berichten und Benchmark-Ergebnissen zufolge nicht, denn dieschreit nach enormer Leistung, die zurzeit eigentlich kaum ein PC stemmen kann.Schon, dass dievon Cities: Skylines 2 zum Release nicht so sein wird, wie es das Entwicklerteam eigentlich angestrebt hat. Nun zeigen erste Benchmarks und Videos, dass das finnische Studio vielleicht sogar noch zu tiefgestapelt hat, denn selbstverzweifeln daran, ein durchgehend ruckelfreies Spielerlebnis auf den Monitor zu zaubern.Wer dachte, dass erin Ruhe und möglichst flüssig, die eigene Traumstadt aufbauen kann, sollte deshalb unter Umständen noch einmal einen Blick auf die eigene Hardware werfen. Denn möglicherweise könnte es ein böses Erwachen geben, wie die ersten Benchmarks zu Cities: Skylines 2 verraten. Sowohl Computerbase als auch PC Games Hardware zeigen in jeweils eigenen Berichten auf, wie schlimm es um die Performance des Strategiespiels steht.Beide Webseiten schreiben davon, dass selbst aktuelle High-End-Hardware, wie eineund einoder ein AMD-Äquivalent nicht reichen, um Cities: Skylines 2 mit hohen Bildwiederholraten zu genießen. Wohlgemerkt in Full-HD, also einer 1080p-Auflösung, und nicht in 4K, was der eigentliche Anwendungszweck für diese Kombination aus Grafikkarte und Prozessor ist. Bei Computerbase heißt es etwa, dass man in der Ultra-HD-Auflösung gerade einmal, trotz bereits reduzierter Grafikoptionen. Darüber hinaus schreibt man: "Durch das Reduzieren der Auflösung steigt die Performance um ein gutes Stück an und selbst in Full HD scheint die GPU nach wie vor der Grund für die FPS-Limitierung zu sein."Letzteres zeigt sich ebenso in den Benchmarks von PC Games Hardware, bei denen das bestmögliche System selbst in Full-HD mit der Voreinstellung "very low" es gerade einmalschafft. Stellt man in den Optionen auf hohe Einstellungen, werden daraus nur noch 38 FPS. "Es gibt laut unseren Messungen kein Spiel, das derart anspruchsvoll ist", so die Autoren. Zwar würde sich Cities: Skylines 2 auch mit niedrigeren Bildwiederholraten noch spielen lassen, aber dennoch ist die derzeitige Performance natürlich ein ziemlicher Kritikpunkt.Wie beide Redaktionen weiter schreiben, gab es bereits in der Testphase, die ein wenig Verbesserung brachten. Außerdem habe Colossal Order zwei verschiedene Builds zur Verfügung gestellt, wovon der Performance-Build "eine bessere Geschwindigkeit verspricht." Es ist jedoch unklar, welche Optimierungen es noch in die Releaseversion schaffen und welche erst mit späteren Patches hinzugefügt werden.Es zeichnet sich allerdings ab, dass der Start von Cities: Skylines 2 recht holprig werden wird. Insbesondere für Spieler, die mit deutlich schwächerer Hardware unterwegs sind. Auf den Konsolen muss derweil noch bis zum Frühjahr 2024 gewartet werden,