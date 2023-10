Cities: Skylines 2: Internationale Bewertungen zum neuen Städtebauspiel von Paradox Interactive

Cities: Skylines 2: Zahllose Möglichkeiten, unterirdische Performance

Stimmen aus verschiedenen Orten der Welt

TRG (100 Punkte): „Cities: Skylines 2 hat hohe Ambitionen. Viele ineinandergreifende Systeme kommen zusammen und überzeugen dich davon, dass es nicht nur ein Städtebauspiel, sondern ein Weg zum Bauen lebhafter Nachbarschaften mit kleinen Geschichten ist, die miteinander verwoben sind. Hier gibt es eine Menge zu lieben und, wenn das Spiel euch packt, wird es euch lange unterhalten“.

„Cities: Skylines 2 hat hohe Ambitionen. Viele ineinandergreifende Systeme kommen zusammen und überzeugen dich davon, dass es nicht nur ein Städtebauspiel, sondern ein Weg zum Bauen lebhafter Nachbarschaften mit kleinen Geschichten ist, die miteinander verwoben sind. Hier gibt es eine Menge zu lieben und, wenn das Spiel euch packt, wird es euch lange unterhalten“. DualShockers (90 Punkte): „Trotz technischer Mängel ist Cities: Skylines 2 ein meisterhaft geschliffenes Juwel im Städtebau-Genre […] Das ist immer noch der beste Weg, die Stadt eurer Träume zu bauen“.

„Trotz technischer Mängel ist Cities: Skylines 2 ein meisterhaft geschliffenes Juwel im Städtebau-Genre […] Das ist immer noch der beste Weg, die Stadt eurer Träume zu bauen“. VG247 (80 Punkte): „Spieler mit schlechteren PCs oder einem Fokus auf Performance sollten lieber noch warten. Aber in diesem anfänglichen Release können wir bereits den Grundstein eines generationsübergreifenden Klassikers sehen. Es könnte nur noch ein paar Jahre dauern, bis es das volle Potential erreicht hat, genau wie beim Vorgänger“.

„Spieler mit schlechteren PCs oder einem Fokus auf Performance sollten lieber noch warten. Aber in diesem anfänglichen Release können wir bereits den Grundstein eines generationsübergreifenden Klassikers sehen. Es könnte nur noch ein paar Jahre dauern, bis es das volle Potential erreicht hat, genau wie beim Vorgänger“. PC Gamer (77 Punkte): „Der Nachfolger des City-Builders ist vollgepackt mit Verbesserungen mit einem Anteil an Enttäuschungen“.

„Der Nachfolger des City-Builders ist vollgepackt mit Verbesserungen mit einem Anteil an Enttäuschungen“. PCGamesN (70 Punkte): „Komplex, intuitiv und anspruchsvoll, integriert Cities: Skylines 2 alle Verbesserungen, die Spieler sich wünschen konnten […]“

„Komplex, intuitiv und anspruchsvoll, integriert Cities: Skylines 2 alle Verbesserungen, die Spieler sich wünschen konnten […]“ PC Games (60 Punkte): „Cities: Skylines 2 hat interessante neue Ideen, bringt Verbesserungen an den richtigen Stellen, aber reißt das alles mit einer furchtbaren Performance und seltsamen Design-Entscheidungen ein. Man behält das Gefühl, dass das Spiel zu früh veröffentlicht wurde“.

„Cities: Skylines 2 hat interessante neue Ideen, bringt Verbesserungen an den richtigen Stellen, aber reißt das alles mit einer furchtbaren Performance und seltsamen Design-Entscheidungen ein. Man behält das Gefühl, dass das Spiel zu früh veröffentlicht wurde“. GamesRadar+ (40 Punkte): „Cities: Skylines 2 bietet grundlegend ein erstklassiges Städtebauspiel mit einer großen Anzahl an Features, schlauen Quality of Life Anpassungen und einer durchaus beeindruckenden Simulation. Aber dieses Versprechen wird komplett überdeckt von seinen technischen Problemen, die eine fantastische Erfahrung in Frustration und Enttäuschung verwandeln“.