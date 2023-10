Cities: Skylines 2: Performance verbessern: Tipps, wie euer Spiel flüssiger läuft

Cities: Skylines 2: Einstellungen für eine angenehmere Performance

Von „Vollbild“ auf „Vollbild (Fenster)“ wechseln

Tiefenschärfe-Modus deaktivieren

Detailqualität verringern

Bewegungsunschärfe ausschalten

Das heiß erwarteteist endlich da, sorgt bei manchen Spielern aber für Frustration: 30 FPS oder weniger, häufiges Ruckeln, das Spiel friert ein oder stürzt komplett ab. Obwohl das, performt die Städtebausimulation unterirdisch.Zunächst erscheint die Fortsetzung nur für den PC und hat an diesen, um dann ein vonübersätes Spielerlebnis zu liefern. Doch es gibt ein paar Tricks für die richtigen Einstellungen, um eine relativ gute Performance zu erreichen.Langjährige Fans von, die bereits den ersten Teil zum Release gespielt haben, vermuten aufgrund ihrer Erfahrung, dass die Entwickler die technischen Defizite nach einer Weile ausgebessert haben. Paradox Interactive verspricht, die Performance von Cities: Skylines 2 noch deutlich zu steigern. So lange könnt ihr das mit folgendenselbst in die Hand nehmen:Die Tipps stammen von PC Gamer und den Kollegen vom Magazin Video Games . Letztere legen Spielern zudem nahe, dass essei, die Detailqualität auf die niedrigste Stufe zu stellen – denn ein Bug habe zu verantworten, dass diese Einstellung hohen Einfluss auf die gesamte Performance ausübt.Es bleibt zu hoffen, dass die Settings ein möglichstherbeiführen, bis die Entwickler selbst mithilfe von Patches Lösungen liefern. Das sollten sie spätestens zum Jahreswechsel dringend tun, da sie im Frühjahr 2024 planen, die Bausimulation mit insgesamt acht DLCs zu erweitern.findet ihr in unserer Übersicht.