Cities: Skylines 2: Keine DLCs, bis das Spiel vernünftig läuft

Cities: Skylines 2 – Dankbar für die konstruktive Kritik der Community

Dass es beizu Problemen bei der Performance geben könnte, davor hatte Entwickler Colossal Order bereits im Vorfeld gewarnt. Dementsprechend ist es auch eingetreten: In den Wochen seit dem Release arbeitet man hinter den Kulissen an Updates.Währenddessen wird die Community auf dem hauseigenen Blog des finnischen Spieleentwicklers darüber auf dem Laufenden gehalten, wie es mit den Fehlerbehebungen vorangeht. Darüber hinaus versichert CEO Mariina Hallikainen, dass derliegt.„Wir sind ein kleines Team und müssen uns auf diese Aufgabe konzentrieren und vermeiden, dass wir uns aufspalten“, so Hallikainen. Daher werde es auch so lange keinen kostenpflichtigen DLC für Cities: Skyline 2 geben, bis das Spielfunktioniert. Man freue sich über alle Vorschläge, welche Elemente ins Spiel implementiert werden können, und ist dankbar für die konstruktive Kritik und die Geduld der Community.So haben die Entwickler einige Quality-of-Life-Verbesserungen, die aus dem Vorgänger bekannt sind und von der Community gewünscht werden, auf dem Schirm: „Wir arbeiten weiterhin hart an dem Spiel, damit es sein volles Potenzial ausschöpfen kann.“ Laut Blogeintrag sei es im jüngsten Arbeitsschritt darum gegangen, die Müllabfuhr zu optimieren und zu viele streunende Hunde zu vermeiden – ein Anzeichen dafür,noch an dem Spiel gefeilt wird.Im Vorfeld des Releases Ende Oktober hatte Colossal Order angekündigt, dass es zu Performance-Problemen auf dem PC kommen kann . Eine Veröffentlichung des Spiels hatte man zu dem Zeitpunkt jedochgehalten., damit der Städtebau-Simulator bei euch flüssig läuft, könnt ihr hier nachlesen. Wir empfehlen euch außerdem