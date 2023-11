Cities: Skylines 2: Entwickler verrät, wann Mods in das Aufbauspiel kommen

Cities: Skylines 2 – So steht es ums Modding

Der Start vonverlief holprig, mit einer Performance, die das Aufbauspiel für viele Leute direkt wieder abriss. Was sich manche nun neben technischer Fehlerfreiheit wünschen, sind Mods, um das Spielerlebnis zu verbessern. Doch das kann noch Monate dauern.Mit dem Release der Fortsetzung sind bestimmte Kernfunktionen aus dem Vorgänger verschwunden oder funktionieren nun unvollständig. Zuvor, im beliebten ersten Teil von Cities: Skylines, haben Spieler gernwas sich bei dem Genre durchaus anbietet.Inneuestem Blogbeitrag legt CEO Mariina Hallikainen die Pläne des Studios bezüglichoffen. Man wolle schnellstmöglich einen Editor veröffentlichen, der zumindest Code-Modding ermöglicht, doch zusätzlich sollen „im Laufe des Spiellebens weitere Modding-Tools“ kommen. Derzeit findet eine geschlossene Beta statt, in der intern Mods getestet werden."Die Asset-Import-Funktion steht uns noch nicht zur Verfügung, sodass die Ersteller derzeit nicht in der Lage sind, ihre eigenen Assets ins Spiel zu importieren." Wenn das bereit ist, so Hallikainen, werden die internen Mods mit den Region-Pack-Assets gefüllt sein, die die Schöpfer des Spiels entworfen haben.Das alles führt zu der Frage danach, wann das Programm bereit ist. Hallikainen sagt, sie rechne damit, dass es "ein, den Editor in Form zu bringen", aber Colossal Order habe "noch keine konkrete Zeitplanung, da [sie] keine Versprechen machen wollen, die [sie] nicht halten können."Kurz gesagt, es scheint unwahrscheinlich, dass der Editor noch in diesem Jahr veröffentlicht wird, und es wird wahrscheinlichsein, bevor das Modding in Skylines 2 kommt. Erstmal sollten die Entwickler sich um die unterirdische Performance des Spiels kümmern, über die auch ingesprochen wird.