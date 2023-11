Cities: Skylines 2: Der fertige Editor erscheint Anfang 2024

Cities: Skylines 2 – Der fertige Editor kommt - Testversion schon früher verfügbar

Beim jüngst erschienenengibt es noch hier und dort ein paar Baustellen. So zum Beispiel auch beim, den die Entwickler von Colossal Order erst in voller Blüte nachreichen wollen.Nun gibt es von offizieller Seite aus aber immerhin ein, wann das spannende Tool seinen Weg in die beliebte Städtebausimulation finden soll. Schon zu Beginn desist es so weit.Über einen Forenbeitrag des Teams erfahren wir nun relativ konkret, wann der Editor in Cities: Skylines 2 zur vollständigen Nutzung bereitstehen soll:wird er dem Entwickler-Update zufolge frischen Wind ins Spiel bringen, denn mit ihm lassen sich eigeneund sogar ganzefür den Nachfolger des gefeierten ersten Teils erstellen.Solltet ihr schonInteresse daran zeigen, den Editor einmal auszuprobieren, wird euch dazu mittels einesdie Gelegenheit geboten . Schon im Vorfeld seines offiziellen Releases tobten sich einige findige Fans, die das Tool in seiner bisherigen Form in den Spieldateien erspähten, mit ihm aus. Ganz zur Freude der Entwickler, die sich beeindruckt von den Kreationen, die die Hobby-Modder selbst jetzt schon geschaffen haben, zeigen.Doch einegibt es ebenfalls zu vermelden: Die Inhalte, die mit der jetzigen Version des Editors erstellt wurden, sind aufgrund einiger Änderungen an dem Werkzeug möglicherweise zu seiner vollständigen Veröffentlichung. „Eine der nennenswerten Änderungen wird sein, wie Maps gespeichert werden. Daher können wir nicht garantieren, dass die Karten, die mit dem unfertigen Editor erstellt werden, auf lange Sicht mit dem Spiel funktionieren“, wie diesbezüglich noch einmal klargestellt wird.Zwar wolle man so nicht davor abschrecken, ein paarzu erstellen, allerdings solle man sich ebenso darauf einstellen, im späteren Verlauf noch einiges an ihnen verändern zu müssen, damit sie weiterhin ihren Zweck erfüllen. Wie das gelingt, verrät Colossal Order im hauseigenen Wiki. Darüber hinaus wird verraten, dass man nur eineran Moddern Hand an der Testversion des Editors anlegen lassen würde – präferiert werden dabei jene, die bereits für deneinige beliebte Mods aus dem Boden gestampft haben. Wollt ihr hingegen einfach nur die, wie das ganz unkompliziert mit ein paar Einstellungen gelingt.