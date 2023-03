The Lamplighters League: Neue Rundenstrategie verbindet XCOM mit 1930er Jahre-Setting

The Lamplighters League: Die Liga der außergewöhnlichen Außenseiter

Release-Termin und Plattformen von The Lamplighters League

Die gestrige Paradox Announcement Show war voll von frischen Ankündigungen, darunter auch der brandneue Taktik-Titelvon Harebrained Schemes.Der will die Augen von Strategie-Fans zum Leuchten bringen, indem er die vielschichtige Rundenstrategie einesmit dem Abenteuer-Setting vonverbindet. Den Tausendsassa mit Hut und Peitsche werdet ihr in The Lamplighters League zwar nicht treffen, doch die in den 1930er Jahren angesiedelte Geschichte weist durchaus die ein oder andere Parallele zu den Kult-Filmen auf.In einem ersten Trailer zu The Lamplighters League darf die titelgebende zusammengewürfelte Bande jedenfalls schon einmal das tun, was sie am besten kann: Uralte Schätze stehlen und den Bösewichten vomauf der Nase herumtanzen. Letztere wollen nämlich die Welt erobern und das geht der sogenannten Liga der Erleuchteten gehörig gegen den Strich.Auch wenn sich das knapp zweiminütige Werbevideo größtenteils mit einer atmosphärischen Zwischensequenz beschäftigt, gibt es bereits einen kleinen Einblick in die. Dabei führt ihr natürlich die erwähnten Abenteurer in die Schlacht, die sich nicht nur gegen die Kultanhänger des Verbannten Hof, sondern auch gegen die ein oder andere übernatürliche Bedrohung durchsetzen müssen.Elementar für den Erfolg ist dabei natürlich nicht nur die Positionierung eurer Fackelträger, sondern auch ihre, von denen einige bereits kurz im oben eingebetteten Trailer zu sehen sind. Ingrid haut umstehende Gegner beispielsweise mit einer Reihe von Nahkampfangriffen von den Beinen, während Lateef einen Lockvogel auf dem Schlachtfeld hinterlassen und sich dann unsichtbar machen kann.Wer sich jetzt mit Windeseile in die alternative Version der 1930er Jahre begeben will und den Release von The Lamplighters League gar nicht mehr abwarten kann, darf sich freuen: Das neue Spiel von Harebrained Schemes, die zuvor bereits dieundveröffentlicht haben, soll nochAls Plattformen visiert manan, Game Pass-Abonnenten dürfen am Release-Tag ohne zusätzliche Kosten direkt loslegen. The Lamplighters League ist aber natürlich nicht der einzige neue Titel, der man bei der Paradox Announcement Show aus dem Hut gezaubert hat:acht Jahre nach dem Vorgänger endlich fort.