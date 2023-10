The Lamplighters League: Nach Release-Flop: Publisher und Entwickler gehen getrennte Wege

The Lamplighters League: Rechte bleiben bei Paradox

Publisher Paradox Interactive hat nach dem enttäuschenden Start voneinen drastischen Schritt veranlasst. Zukünftig wolle man nicht mehr mit dem verantwortlichen Entwicklerstudio Harebrained Schemes zusammenarbeiten.Erst im Jahr 2018 hatte man das Studio aus Seattle, nun trennen sich die Wege zum 1. Januar 2024 wieder. Nach gemeinsamen Gesprächen hielte man dies für den besten Weg, hieß es in einer Veröffentlichung der beiden Unternehmen.Paradox‘ Chief Customer Officer Charlotta Nilsson ließ in der gemeinsamen Pressemitteilung verlauten, dass “wir und Harebrained Schemes darüber diskutierten, was nach dem Release von The Lamplighters League geschehen wird. Ein neues Projekt oder eine Fortsetzung im gleichen Genre.“ Das Strategiespiel im 30er Jahre-Setting war erst Anfang des Monats veröffentlicht worden und obwohl es bei Metacritic auf einen ganz guten Review-Score von 75 Prozent kommt, blieben die erhofften Verkaufszahlen aus.„Auch wenn wir leicht positive Spielerzahlen bei den Abonnementdiensten sehen, war die, was offen gesagt eine große Enttäuschung ist“, sagte Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive, schon rund eine Woche nach Release.Entwickler Harebrained Schemes hält vorerst an dem Spiel fest und will sichsowie Partnerschaften umschauen. Ab 2024 liegen die Rechte an The Lamplighters League dann allein bei Paradox Interactive, ebenso wie andere Spiele des Entwicklers.Das nächste große Projekt von Paradox Interactive steht schon in den Startlöchern. Miteine viel erwartete Städtebausimulation. Der Publisher nahm im Vorfeld jedoch schon einmal Wind aus den Segeln. Wovor er noch, könnt ihr hier lesen.