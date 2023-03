FIFA (Arbeitstitel): Will EA Sports mit eigenem Spiel Konkurrenz machen

FIFA: Es soll bald Neuigkeiten geben





Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA's name)

"The new FIFA game - the FIFA 25, 26, 27 and so on - will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon."



— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 16, 2023

Was macht EA?

Nach gescheiterten Lizenzverhandlungen zwischen EA und derwird es dieses Jahr einen neuen Namen für EAs Fußballsimulation geben. Und der Weltverband? Der hat mittlerweile eigene Pläne und will dem Publisher Konkurrenz machen.Dies bestätigte der am Donnerstabend wiedergewählte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Demnach lässt der Fußball-Weltverband an einem eigenen Videospiel arbeiten, welches laut Infantino das "beste E-Game für jedes Mädchen oder jeden Jungen sein" wird. Details gibt es aber noch keine.Laut dem Sport-Journalisten Martyn Ziegler will sich die FIFA mit EA Sports messen und offenbar werden kommende Spiele des Weltverbandes den klassischen Namen fortführen. Infantino spricht explizit von "FIFA 25, 26, 27 und so weiter." Diese sollen gemäß des Schweizers auch immer das beste Spiel für Fußballfans sein, auch wenn er nicht weiter ins Details geht.Dennoch soll schon sehr bald Neuigkeiten zu dem Thema geben. Die sind auch wichtig, denn aktuell gibt es wohl etliche offene Fragen: Wer übernimmt die Entwicklung? Wie sieht es bezüglich der Lizenzen der einzelnen Verbände aus? Für welches Jahr plant man die erste Veröffentlichung? Schielt die FIFA zudem auf den NFT-Markt?Letzteres wäre womöglich nicht die allergrößte Überraschung. Schließlich hat die FIFA schon bei der WM im vergangenen Jahr bewiesen, dass man nur allzu gerne auf die Blockchain-Technologie setzt., bei der das Metaverse schon zum Teil eine Rolle spielte.Electronic Arts dürfte das Vorgehen der FIFA sicherlich beobachten, aber sich vorerst auf das eigene Spiel konzentrieren. Das wird in diesem Jahr jedoch nicht mehr den Namen des Weltverbandes tragen,. Viel mehr Details sind dazu bisher auch nicht bekannt, aber spielerisch dürfte es wohl trotz Namenswechsel eine klassische Fortsetzung werden.Auch inhaltlich wird sich auf den ersten Blick gar nicht so viel ändern. Zwar darf EA nicht mehr den FIFA-Namen verwenden und auch die offizielle WM ist tabu, aber darüber hinaus soll alles beim Alten bleiben. Denn die Lizenzen der verschiedenen Nationalverbände, Ligen und Spieler werden nicht von der FIFA gesteuert, sondern teils von eigenen Organisationen.