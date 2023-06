Counter-Strike 2: Entwickler wollen Feature zur Waffenrückerstattung einbauen

Counter-Strike 2: Entwickler kündigen Rückerstattungs-Feature für Waffenkäufe an





Bought the wrong thing? Meant to buy a different weapon, armor, or grenade? Sell your purchase back and buy again (during buy time). pic.twitter.com/7KJ4WN82XU



— CS2 (@CounterStrike) June 6, 2023

Für das nahendekündigt Entwicklerüberraschend ein nicht nur besonders spannendes, sondern vor allem schon lange überfälligesan. Nach einem solchen sehnen sich Fans der Shooter-Reihe nämlich schon seit einiger Zeit.Ganz konkret handelt es sich dabei um die Möglichkeit, für, die ihr zum Start jeder Runde tätigt, per Knopfdruck einezu erhalten, beispielsweise, wenn ihr euch den Kauf einer teuren AWP noch einmal anders überlegt habt, oder euch doch einmal der Finger verrutscht ist.Das sinnige Feature, welches im etwas jüngeren FPS-Konkurrenten von Riot Games,ganz standardmäßig im Shop integriert ist, vermissten die Fans des über Jahre hinweg gespieltenbitterlich. Doch Valve lernt aus seinen Fehlern und gelobt mit einem entsprechenden Twitter-Post endlich Besserung für Counter-Strike 2:„Das Falsche gekauft? Wolltest du eine andere Waffe, Rüstung, oder Granate kaufen? Gib deinen Einkauf zurück und kaufe erneut ein (während der Kaufzeit).“ heißt es in dem Post unmissverständlich. Dies war bislang in keinster Weise möglich, habt ihr euch also bei eurem Waffenkauf vertan, wart ihr gezwungen, die ungewollte Knarre zu nutzen, oder die ursprünglich gewünschte zusätzlich zu kaufen.Die Neuerung ist Teil eines größeren Updates für CS 2, welches aktuell im Rahmen eines begrenzten Tests spielbar ist. Dabei ist ebenfalls ein überarbeitetes Ausrüstungssystem mit von der Partie, bei denen ihr 15 Waffen aus drei Kategorien auswählen könnt, wie ein weiterer Tweet zeigt . All zu lang dürfte es aber nicht mehr dauern, dennerscheinen.