Counter-Strike 2: Release im Sommer verfehlt - Launch soll bald erfolgen

Counter-Strike 2 „steht kurz vor der Veröffentlichung“, sagt Valve

Währendaktuell dasseiner beliebten Plattformmit einem Rückblick auf die erfolgreichsten Titel der letzten Jahrzehnte feiert, dürstet es Fans des Publishers eher nach einem bislang unveröffentlichten Spiel:, das eigentlich im Sommer erscheinen sollte, lässt weiter auf sich warten.Klar, dank des großenhabt ihr aktuell allerhand Alternativen, mit denen ihr euch die Zeit zum Release des mit Spannung erwarteten, zweiten Teils vertreiben könnt. Doch wen es wirklich in den Fingern juckt, der bekommt nun wenigstens eine frische Information dazu, wann Counter-Strike 2 sein Debüt feiern darf.Noch zu Beginn des Jahres wurden Shooter-Fans aus aller Welt hellhörig, alsdie Runde machten. Später zog Valve dann selbst den Abzug und. Das daraus nichts wurde, dürfte mittlerweile allseits bekannt sein, allerdings wissen wir dank Steams Geburtstagsrückblick immerhin, dass es nicht mehr allzu lang dauern dürfte.So heißt es am Ende der entsprechenden: „Das Jahr ist noch lang, aber wir haben bereits ein massives Steam-Client-Update veröffentlicht, Counter-Strike 2 ist in der Beta (und steht kurz vor der Veröffentlichung) und 11.000 Titel im Shop sind für das Steam Deck verifiziert oder spielbar.“, was den Release inrücken dürfte.Wann es jedoch konkret so weit ist, erfahren wir also noch immer nicht. Eine ganze Weile lang konnten einige ausgewählte Teilnehmer schon einen Blick in diedes First Person-Shooters werfen, ehe diese seit Kurzem dann mehr oder minder für alle Interessenten zum Ausprobieren bereitsteht.So habt ihr immerhin die Möglichkeit, schon vor seinem offiziellen Release einmal selbst Hand in Counter-Strike 2 anzulegen, solltet ihr euch gar nicht mehr gedulden können. Ganz grundlegend dürfte euch ohnehin kein wirklicherwarten. Viel eher handelt es sich um eine in großzügigen Teilen verbesserte Version von Counter-Strike: Global Offensive. Ein längst überfälliges, aberauf jeden Fall geben.