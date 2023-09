Counter-Strike 2: Twitter-Post deutet auf Release in der kommenden Woche hin

Counter-Strike 2: Release schon nächsten Mittwoch? Jetzt könnte alles ganz schnell gehen





What are you doing next Wednesday?



— CS2 (@CounterStrike) September 20, 2023

Nachdem aus demdiesen Jahres nichts wurde, tappen FPS-Fans nach wie vor im Dunkeln: Wann veröffentlicht Valve die Fortsetzung der Shooter-Reihe?Erst kürzlich tauchte dazu ein Hinweisauf, in welchem von einem baldigen Release die Rede war. Und jüngst folgte ein weiteres Indiz, das auf einen solchen in der kommenden Woche schließen lässt.Wie es aussieht, machen die Entwickler nach der letzten Endes doch längeren Wartezeit nun Nägel mit Köpfen und ziehen endlich den Abzug für den Release von Counter-Strike 2. Im Zuge eines Twitter-Posts teaserte der offizielle Counter-Strike-Account nun den 27. September 2023 alsfür die Veröffentlichung an:Ganz konkret werden wir zwar nur nach unseren Plänen für den kommendengefragt, allerdings lässt die Frage gleichermaßen darauf schließen, dass wir uns die zweite Wochenhälfte wohl besser freihalten sollten, um endlich CS2 zocken zu können. Der Titel steckt bereits seit Monaten in der Entwicklung, nachdem an der geschlossenenzunächst nur ausgewählte Spieler teilnehmen konnten, folgte dann vor einigen Wochen der öffentliche Test für alle, die sich registriert haben.Nach wie vor bleibt auch abzuwarten, wie „vollständig“ Counter-Strike 2 zur geplanten Veröffentlichung in diesem Jahr sein wird. Vorstellbar wäre beispielsweise eine ähnliche Herangehensweise wie bei Valves Mega-MOBA, das zwar bereits im Jahre 2011 spielbar war, seinen gänzlichen Release jedoch erst rundfeierte.Möglich ist auch, dass Valve sich nur einenmit der Community erlaubt hat und CS2 zwar nicht in der kommenden Woche erscheint, wir aber mit frischem Material in Form einesoder ähnlichem versorgt werden. Bislang heißt es also abwarten und darauf hoffen, dass etwas mehr dahintersteckt. Auf ein spannendes, bereitskönnen wir uns aber auch jetzt schon freuen.