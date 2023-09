Counter-Strike 2: Valve hält Wort und veröffentlicht den Multiplayer-Shooter

Counter-Strike 2: Shooter ist ab sofort Free-to-Play erhältlich

Die ESL nimmt Abschied

Einoder doch nur ein wirklich? Egal, wie man es am Ende nennen mag, aber die Zeit des Wartens ist vorüber:istheuteworden.Etwas mehr als elf Jahre nach dem Release vonstartet die Shooter-Reihe nun ihreund soll, wie schon in der Vergangenheit, einer dersein. Darauf nimmt auch der Launchtrailer Stellung, der zu Beginn noch die Ursprünge zeigt, dann aber das frische Counter-Strike 2 in den Fokus rückt.Wie erwartet ist Counter-Strike 2 nicht im eigentlichen Sinne eine Neuveröffentlichung, sondern ein in erster Linie einfür Counter-Strike: Global Offensive. Im Zuge dessen wurde aber auch der Name ausgetauscht, sprich der Vorgänger ist offiziell Geschichte. Valve selbst beschreibt die Fortsetzung übrigens als "bisherin der Geschichte des Franchise."Unter anderem kommt diezum Einsatz, während man im Hintergrund einenimplementierte. Darüber hinaus gibt es grafisch überarbeitete Karten,, globale und regionale Ranglisten, verbesserte Soundeffekte undDa CS2 zudem ein Update ist, sind all eure Gegenstände aus Counter-Strike: Global Offensive weiterhin vorhanden. Ihr müsst also keine Sorge haben, dass euer mehrere hundert oder gar tausend Euro schwerer Messer-Skin nun wertlos ist.Für den E-Sport dürfte der Release von Counter-Strike 2 nicht minder wichtig sein. Die ESL, also die Electronic Sports League, hat sich bereits in einem 15-Minuten langen Video verabschiedet und zahlreiche große und witzige Momente der letzten Jahre zusammengeschnitten:Zukünftige E-Sports-Turniere,, finden zukünftig auf Basis von Counter-Strike 2 statt. Das Buch Global Offensive ist damit zu Ende erzählt.