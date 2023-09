Counter-Strike 2: Eine Übersicht aller Veränderungen in Valves populärem Shooter

CS:GO wird CS2 – Das sind die Änderungen

Spieler profitieren nun von einer verbesserten Grafik

Verbesserte Lichteffekte

Die Maps sehen sauberer und heller aus, Details sind besser erkennbar

Soundeffekte wurden überarbeitet und neu abgestimmt. Der hohe Ton, den es zuvor bei jedem Kill gab, erklingt nicht mehr.

Neue Rauchgranaten mit reaktionsfähigem Rauch, der sich ausbreitet und auf Licht reagieren kann

Ein Rückerstattungs-Feature beim Kauf von Waffen

Ein neuer Ranked-Modus, der sich nun Premier nennt

Das altbekannte Kaufrad wurde entfernt und durch ein neues Menü ersetzt

Anpassungen des User-Interface sowohl in der Lobby als auch im Spiel. Unten in der Mitte wird nun beispielsweise angezeigt, wie viele Kills man hintereinander erzielt hat

"R.I.P. CS:GO" - Manche Spieler sind mit dem Update unzufrieden

Arcxne: „RIP CS:GO“

nicolasinc33: „Keine neuen Mechaniken, die ich interessant finde. Sieht für mich eher aus wie eine Markt-Manipulation, damit der Skin-Verkauf mehr Kapital einbringt. Aber manche Leute mögen es, elf Jahre lang dasselbe Spiel zu spielen, also wenn ihr CS:GO mochtet, mögt ihr CS2 auch“

CRIMINAL: „CS2 ist aktuell enttäuschend, vielleicht upgraden sie es in Zukunft“

The Yamato: „CS2 ist blöd, bringt CS:GO zurück“

Deit2K: „Der König ist tot, lang lebe der König. Willkommen CS2“

Crispy: „Nichts Neues. Nur CS:GO mit einer 2“

Smoke Em: „Tschüß, CS:GO. Tschüß, alle meine Errungenschaften. Tschüß, all meine Spielgeschichte und Ränge des letzten Jahrzehnts. Hallo, neues Spiel, das auf meinem Prozessor nicht läuft. Danke für nichts, Valve“

Am Mittwoch, dem 27. September 2023, war es so weit:wurde zu, wie der Entwicklerfür diesen Sommer versprochen hatte. Ein großes Update macht den beliebten Shooter zu einem neuen Spiel, wodurch die alte Version von uns gehen muss. Vieles bleibt wie zuvor, doch CS2 kommt auch mit ein paar Änderungen daher.Ähnlich wie beim Wechsel von Overwatch aufstellt Valve kein neues Spiel zur Verfügung, sondern liefert lediglich ein Upgrade für das alte und ändert den Namen, sodass die Spieler nicht verloren gehen. Somit bleibt diesen aber auch keine Entscheidungsfreiheit, ob sie nun den alten oder den neuen Shooter zocken wollen.Mit dem Umstieg von CS:GO auf Counter-Strike 2 bringt Valve einige Anpassungen in den beliebten Shooter. Das hat sich seit dem Upgrade verändert:Wassind die grundlegenden Spielprinzipien sowie alle Karten, die Spieler bereits aus CS:GO kennen. Zudem bleiben alle Skins erhalten – Spieler nehmen ihre optischen Anpassungen mit, die in Counter-Strike 2 sogar noch etwas besser aussehen, da sie aufgrund der Grafik-Verbesserungen in neuem Glanz erscheinen.Verschwunden sind hingegen die. Ein Punkt, der viele passionierte Achievement-Sammler vermutlich sehr ärgern wird. Statt den bisherigen Errungenschaften auf Steam gibt es nur noch eine einzige, die man für das Starten von CS2 erhält. Dann ist der Shooter direkt auf 100 Prozent und wird als „perfektes Spiel“ gelistet.Mit dem Switch auf CS2 werden in derähnliche Stimmen laut, wie beim Release von Overwatch 2. Manche Spieler regen sich darüber auf, dass die alte Spielversion verschwunden ist, andere sind wütend darüber, dass die neue Version der alten zu stark ähnelt. Doch es scheint auch Spieler zu geben, die mit Valves Handlungen zufrieden sind. Wir fassen ein paar der Aussagen aus den Steam-Rezensionen von CS2 für euch zusammen:Zudem geben viele Spieler an, dass der Shooter seit dem Update nicht mehr funktioniert. Bei manchen liegt es an den nun, doch die PCs vieler Leute erfüllen die Mindestmaße und dennoch läuft Counter-Strike 2 bei ihnen nicht flüssig. Zu derartigen Problemen wird es in nächster Zeit vermutlich noch ein paar Patches geben, so wie es häufig bei Releases der Fall ist.Seid ihr mit dem Wechsel von CS:GO auf Counter-Strike 2 zufrieden? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar. Bei uns findet ihr außerdem weitere Informationen zum, auf die Valve umgestiegen ist.