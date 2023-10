Counter-Strike 2: Mit einem Trick auf Steam gelangt ihr zurück zu CSGO

Von CS2 zu CSGO – Die alte Version zurückbringen

Der berühmte kostenlose Shootererhielt kürzlich ein Update und wechselte damit zu. Seit dieser Veränderung ist CSGO auf Steam anscheinend verschwunden, doch mit einem Trick könnt ihr es doch noch öffnen.Mit CS2 kamen einigeins Spiel, die den Shooter, mit denen einige Spieler offenbar nicht einverstanden waren. Viele forderten, Valve solle CSGO zurückbringen. Langjährige Fans verloren ihre Steam-Achievements oder können ihr geliebtes Game aufgrund nun höherer Systemanforderungen nicht mehr starten. Manche stört, dass es zu wenig Veränderungen gibt, andere klagen über das veränderte UI und nun fehlende Kaufrad.Mitverbesserte Valve CSGO und änderte den Namen, woran sich viele Spieler nicht stören, manche dafür sehr. Weder die verbesserte Grafik, deutlicheren Lichteffekte und helleren Maps, noch die neuen Rauchgranaten können sie überzeugen. Dann gibt es eine Lösung:Über diekönnt ihr die Version wie folgt starten: Rechtsklick auf Counter-Strike 2, „“ auswählen und in das „“-Menü gelangen. In diesem Fenster ist unter Betateilnahme keine ausgewählt, doch wenn ihr den Pfeil daneben oben rechts anklickt, könnt ihr besagte Legacy Version auswählen.So gelangt ihr ins alte CSGO, doch es gibt einen: Valve unterstützt kein Matchmaking in der alten Version. Außerdem gibt es ab 2024 keinen Support mehr für CSGO, der sich um Bugs und ähnliche Probleme kümmert. Das Spiel existiert also weiterhin, aber ohne Unterstützung des Entwicklers selbst. Community-Server können da künftig Abhilfe schaffen, oder ihr gebt euch mit der über Steam spielbaren Version zufrieden. Oder freundet euch doch noch mit CS2 an, was für viele jedoch nicht machbar scheint.Habt ihr Counter-Strike 2 bereits getestet? In welchen Punkten unterscheidet es sich für euch am stärksten von CSGO? Schreibt uns gerne einen Kommentar. Eine Übersicht aller Änderungen, die Valve beim Wechsel durchführte,