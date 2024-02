Counter-Strike 2: Arms Race - Beliebter Wettrüsten-Modus kommt mit Update zurück

Counter-Strike 2: Neues Update kommt mit Wettrüsten-Modus und mehr

Lange genug hat es gedauert und der ein oder andere hat womöglich schon gar nicht mehr daran geglaubt: Mit demfürkehrt einer der beliebtestenüberhaupt zurück in den Shooter.Die Rede ist natürlich vom sogenannten, auch bekannt unter dem Namen. Der Modus gilt als geistiger Nachfolger des früheren Gun Games und wurde im Vorgänger,, regelmäßig von einer großen Zahl der Spieler angesteuert, um sich warm zu machen oder dem durchaus nervenaufreibenden Stress der nächsten Ranked-Partie für eine kurze Zeit zu entgehen."Schnappen Sie sich ihre Waffen und rüsten Sie sich für ein chaotisches Wettrennen an die Spitze" – treffender als es in der offiziellen Beschreibung zum neuen Ruf zu den Waffen-Update für Counter-Strike 2 heißt , kann man den beliebten Wettrüsten-Modus wohl kaum beschreiben. Ihr versucht, mit der euch gegebenen Waffezu erzielen, um so im Level aufzusteigen, nur um dasselbe Spiel mit dem nächsten Waffentyp zu wiederholen. Erst einmal auf der letzten Stufe angekommen, gilt es, mit euremden finalen Kill zu machen, um als Sieger aus dem Arms Race zu gehen.Zusammen mit dem zurückkehrenden Modus setzt uns Valve selbstredendvor:und, die wir bereits in CS:GO unsicher machen durften und die nun in einer überarbeiteten Version erneut zur Auswahl stehen. Auf Baggage – einer Gepäckabfertigungsanlage eines Flughafens – sind wir sogar in der Lage, die Kontrolle über die Förderbänder zu übernehmen.Obendrein bleiben ein paarvon Counter-Strike 2 natürlich nicht aus. Und auch die kosmetischen Gegenstände bekommen etwas Liebe spendiert, so ist es beispielsweise ab sofort möglich, eure Sticker auf euren Waffen-Skins frei zu platzieren, um euch etwas mehr Freiheit und Personalisierungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Hinzu kommt eine, die auf den Namen Kilowatt hört. In ihr sind "17 von der Community erstellte Waffenlackierungen" sowie das frischeals seltener Spezialgegenstand enthalten.Abgesehen davon gibt es neue Musikkits und ein, das sichnennt und im Punktestand sowie der Abschussanzeige zu sehen sein soll. Weitere Veränderungen betreffen vor allem die Bullet Tracers in der Ego-Perspektive, die sich neuerdings deaktivieren lassen. Einealler Veränderungen findet ihr wie immer in den weiter oben verlinkten, offiziellen Patch Notes und, verraten wir euch an anderer Stelle natürlich ebenfalls.