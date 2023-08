Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin: Erster Teaser verrät das Entwicklerstudio und Plattformen

The Last Ronin: Das düstere Action-Adventure entsteht in Offenburg

Ein Release ist noch sehr weit weg

Im März lieferte Paramount eine: Die Comic-Vorlageerhält in Zukunft eine Videospielumsetzung, die voninspiriert sein soll. Infos damals? Spärlich.Das gilt auch jetzt noch, aber nun wissen wir, wer der Publisher und Entwickler ist: THQ Nordic und Black Forest Games sind fürverantwortlich. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen desBlack Forest Games ist das Entwicklerstudio, welches aus vielen ehemaligen Mitarbeitern von Spellbound Entertainment besteht. In der Vergangenheit haben sie unter anderemund die Neuauflagenundveröffentlicht. Mit The Last Ronin wechselt man nun offenbar in eine höhere Budgetstufe.Immerhin ließ Doug Rosen, der Senior Vice President für Spiele und neue Medien beim Lizenzinhaber Paramount, bei der erstmaligen Erwähnung verlauten, dass sich die Comic-Umsetzung an den neuen God of War-Spielen orientieren soll. Im ersten Teaser ist davon nichts zu sehen, denn der bestätigt im Grunde lediglich die Entwicklung.Was in dem 45-sekündigen Trailer immerhin schon vermittelt wird: The Last Ronin ist nicht die typische recht bunte Teenage Mutant Ninja Turtles-Geschichte. Stattdessen ist der Comic eherund erzählt von einer, in der es offenbar noch einen Überlebenden der Turtles gibt. Das Szenario? Ein postapokalyptisches New York.Der kurze Teaser lässt es ja bereits vermuten, aber mit einer zeitnahen Veröffentlichung von Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin ist keinesfalls zu rechnen. Immerhin dürfte die Entwicklung erst irgendwann in diesem Jahr vermutlich begonnen haben und AAA-Spiele benötigen ihre Zeit.Klar ist aber: The Last Ronin wird für den, dieunderscheinen. Ob wir dann mit dem Turtle-Kämpfer eine semi-offene Welt oder abgetrennte Level erkunden, wird die Zukunft zeigen. Bis dahin kann man sich noch