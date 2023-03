Have a Nice Death: Tödliches Roguelike feiert Release mit Launch-Trailer

Have a Nice Death: Hades trifft auf Hollow Knight

Beisteckt der Tod nicht nur im Namen, sondern auch im Spielkonzept: Das frisch erschienene Indie-Spiel ist schließlich ein waschechtesmit Permadeath.Das ab sofort auferhältliche Have a Nice Death versetzt euch in die Haut des Sensenmannes höchstpersönlich und wirbt nicht nur mit einen charmant-düsteren Artstyle, sondern vor allem mit. Zur Schau gestellt werden beide Aspekte des neuen Genre-Kollegen im Launch-Trailer.Das Werbevideo zum Release informiert euch auch gleich über die Geschichte von Have a Nice Death, in der der Tod wenig überraschend ebenfalls die Hauptrolle spielt: Alsmüsst ihr euren Untergebenen Benehmen beibringen und wieder Ordnung im Jenseits herstellen. Denn wenn es in der Firma für das Ableben drunter und drüber geht, versinkt auch die Welt der Lebenden im Chaos.Doch die wildgewordenen Angestellten lassen nicht mit sich verhandeln, sondern die Fäuste sprechen: Die Schreibarbeit könnt ihr also getrost ignorieren und die Sense zücken, um die aufmüpfigen Arbeitnehmer wieder zurück an die Arbeit zu schicken. Dabei kämpft ihr euch in besterdurch die prozedural generierten Abteilungen der Todesfirma.Neben normalen Mitarbeitern bekommt ihr es in denauch mit fiesen Führungskräften zu tun, die gute Argumente für eine Gehaltserhöhung mitbringen. Sollte euch als Tod dann mal der Tod ereilen, geht es Genre-typisch zurück an den Anfang, dochfedern den Absturz als Firmenchef.Seit dem 22. März könnt ihr euch durch Have a Nice Death auf dem PC oder der Nintendo Switch sterben, fällig werden auf beiden Plattformen Steam lockt aber noch bis zum 30. März mit zehn Prozent Rabatt auf die süße Erlösung. Der Tod dürfte übrigens auch imeuer ständiger Begleiter sein, bei dem man gerade erst eine kuriose Namensänderung durchführte.