Cowboys & Rustlers: Nachfolger der GTA-Hommage wechselt in den Wilden Westen

Cowboys & Rustlers: Top-Down-Action im Wilden Westen

Nachoder auch Grand Theft Horse genannt melden sich die Entwickler mit einem neuen Spiel zurück. Inbleibt man dem Kernthema treu, aber orientiert sich dieses Mal am Wilden Westen.Nachdem man in Rustler noch die früheren GTA-Spiele parodierte, wechselt man nun das Szenario und orientiert sich sicherlich nicht ganz ohne Zufall an– zumindest im entfernten Sinne. Die Entwickler versprechen zumindest schon einmal eine "herzzerreißende Geschichte über die Freundschaft zwischen einem Mann und seinem Pferd."Als Spieler übernehmt ihr die Kontrolle über einen Pferdedieb, der an den Vierbeiner Theodore gerät. Das Warmblut kann allerdings nicht nur reiten, sondern auch sprechen und arbeitet zugleich an einem "revolutionären Sci-Fi-Roman". Für Letzteres benötigt Theodore eure Hilfe, während ihr mit ihm die Spielwelt erkundet, Banken überfallt, auf Friedhöfen Geister beschwört und jeden Spucknapf mit eurer Körperflüssigkeit beehrt.Anders ausgedrückt: Cowboys & Rustlers macht schlichtweg da weiter, wo Rustler aufgehört hat und bietet jede Menge Unsinn in einer offenen Spielwelt. Auch bei der Kamera bleiben sich die Entwickler treu und setzen erneut auf eine Top-Down-Perspektive. Die Waffen klingen wiederum recht klassisch: Revolver, Lasso, ein bisschen Dynamit und im Zweifelsfall eine frühe Gatling-Kanone. Mehr dazu seht ihr im Trailer:Neben der vielen Action könnt ihr in Cowboys & Rustlers aber auch Pokern oder an Kutschenrennen teilnehmen. Hinzu kommen natürlich wieder einmal unzählige popkulturelle Anspielungen und eine Geschichte, die sich selbst gar nicht ernst nehmen möchte.Einen Releasetermin für Cowboys & Rustlers, welches bislang nur für den PC angekündigt, gibt es noch nicht. Bis dahin könnt ihr euch aber eventuell dem