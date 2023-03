Wildfrost: Eisiger Roguelike-Deckbuilder bekommt Release-Termin und kostenlose Demo

Wildfrost: Deckbuilder mit Dauerfrost und Winterspaß

Die charmante Optik im neuen Trailer

Auch wenn der Winter längst vorüber ist, steht der April mit seinem wilden Wetter bevor und bevorstehende Temperaturstürze könnten auchin die Karten spielen.Der in verschneiten Bergen angesiedeltehat nämlich endlich einen finalen Release-Termin bekommen: Bereits ab demgefriert Wildfrosteuren Bildschirm. Warm anziehen dürft ihr euch aber jetzt schon, es gibt nämlich bereits eine kostenlose Demo zum Losschlittern.Die ist ab sofort auf beiden Plattformen verfügbar und lässt euch die Grundlagen der Mischung ausausprobieren. Wildfrost bedient sich natürlich an vielen Elementen des Genres: Ihr beginnt mit einem Basisdeck, das ihr Stück für Stück erweitern könnt, um für kommende Gefahren und Bosskämpfe gewappnet zu sein.Beim Ableben geht es zurück an den Start und ihr müsst von vorne loslegen, dafür schaltet ihr in jedem Durchgang neue Karten und Gegenstände frei, die euch dann in Zukunft hilfreich werden dürften. Als HUB dient ein verschneites Dorf, in dem ihr euch auf eure Bergwanderung vorbereiten könnt, inklusiverVon der Konkurrenz hebt sich Wildfrost dann aber mit demab: Jeder Kämpfer auf dem Spielfeld hat eine Zahl, die bestimmt, wann die Karte angreift. Bei jeder Aktion von euch zählt diese Nummer herunter und bei null werden Angriffe und Effekte entfesselt, bevor es wieder von vorne losgeht – das gilt natürlich auch für eure Gegner.Wie das Counter-System von Wildfrost in Aktion funktioniert, könnt ihr dank derab sofort nicht nur selbst ausprobieren, sondern im frostig-frischen Trailer auch passiv bestaunen. Dort sticht auch noch einmal der liebenswerte Artstyle heraus, für den vor allem derverantwortlich ist (via Twitter ).Der einzige Wehrmutstropfen: Wildfrost wird beim Release am 12. Aprilhaben. Wie Publisher Chucklefish auf Twitter verriet, erscheint das Roguelike nur in Englisch, Chinesisch (Traditionell und Vereinfacht), Japanisch sowie Koreanisch. Ob eine deutsche Übersetzung nachgereicht wird, ist derzeit leider nicht bekannt.