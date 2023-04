The Murder of Sonic the Hedgehog: Kein Aprilscherz: In diesem Gratis-Spiel wird Sonic ermordet

The Murder of Sonic the Hedgehog: Sonic trifft Agatha Christie

Der 1. April weckt in uns allen den Spaßvogel und auch das japanische Unternehmen Sega hat sich mitkürzlich die Narrenkappe aufgesetzt.Doch dahinter versteckt sich ein echtes Spiel, dass ihr seit Samstagkönnt. In der Visual Novel untersucht ihr den Mord an Segas Maskottchen und helft seinen Freunden Tails und Amy, den wahren Täter zu finden. Dabei fing alles mit einer ganz harmlosen Geburtstagsfeier an…Denn Amy will in The Murder of Sonic the Hedgehog zur Feier mit ihren Freunden einen Krimi-Tag auf dem Mirage-Express verbringen, weshalb sich alle in zeitgemäße Outfits kleiden und den Zug besteigen.mimt das, damit der Fall ins Rollen kommt, doch aus einem lustigen Detektivspiel wird schnell bitterer Ernst.Als Tails übernehmt ihr die Rolle des Ermittlers, befragt Knuckles, Espio und andere Charaktere aus dem Sonic-Universum und versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Die Nachforschungen finden Genre-typisch in Textform statt.